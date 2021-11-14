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В декабре на Везёлке в Белгороде появится плавающий арт-объект с подсветкой

14 ноября 2021, 11:37
Фото: ИА «Бел.Ру»
Закупку 10 ноября разместило управление муниципального заказа администрации Белгорода. Установить арт-объект, состоящий из двух фрагментов, должны до 15 декабря 2021 года.

На реке Везёлке в Белгороде власти планируют установить плавающий арт-объект с подсветкой и цветущими растениями. Он будет состоять из двух частей или фрагментов, как их называют в документах госзакупки.

Габариты первого фрагмента: высота — 0,6 м, длина — 26,5 м, ширина — 10 м. Арт-объект будет состоять из 34 плавающих соединённых элементов: 15 модулей с растениями и 19 закрытых модулей с подсветкой. Они будут светиться синим, красным, фиолетовым, жёлтым и зелёным цветами. Все объекты должны быть заякорены.

Габариты второго фрагмента: высота — 0,6 м, длина — 25 м, ширина — 13,2 м. Он будет состоять из 46 плавающих соединённых элементов: 23 модулей с растениями и 23 закрытых модулей с подсветкой. Элементы будут соединяться между собой подвижными соединениями из оцинкованной стали.

В модули с цветами посадят декоративные цветущие многолетники или однолетники с учётом сезонности цветения. В зимнее время модули с цветами будут накрывать декоративными деталями с эффектом мерцания. Причём зимой на одном из модулей будет стоять световая объёмная фигура «Пингвин» из 3D-пластика размером 0,75×0,55×1,4 м.

Фото: документы госзакупки

Доставить арт-объект изготовителю нужно будет к пешеходному мосту через реку Везёлку возле НИУ «БелГУ». Установить его должны до 15 декабря 2021 года.

Начальная цена контракта — почти 5,5 млн рублей. Заявки от участников электронного аукциона принимаются до 19 ноября, торги пройдут 23 ноября в 10:10.

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