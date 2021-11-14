В декабре на Везёлке в Белгороде появится плавающий арт-объект с подсветкой

В модули с цветами посадят декоративные цветущие многолетники или однолетники с учётом сезонности цветения. В зимнее время модули с цветами будут накрывать декоративными деталями с эффектом мерцания. Причём зимой на одном из модулей будет стоять световая объёмная фигура «Пингвин» из 3D-пластика размером 0,75×0,55×1,4 м.