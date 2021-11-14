В Белгородской области запустили дистанционное закрытие больничных

Posted 14 ноября 2021, 06:38
Published 14 ноября 2021, 06:38
Modified 1 декабря, 08:25
Updated 1 декабря, 08:25
Чтобы закрыть больничный лист без похода в поликлинику, нужно зайти на сайт «Электронной регистратуры», перейти в раздел «Листки нетрудоспособности» и в списке выбрать «открытый больничный», после чего — нажать кнопку «подать заявку на закрытие».
После подачи заявки врач проведёт с пациентом телемедицинскую консультацию, а потом либо закроет документ, либо пригласит человека в поликлинику для дополнительного осмотра или анализов.
По мнению главы региона, новый сервис избавит многих белгородцев от необходимости идти в поликлинику и стоять там в очереди вместе с больными людьми, подвергая себя риску нового заражения. Понятно, что не всегда есть возможность закрыть больничный удалённо, но если документ был открыт, например, по карантину или у пациента нет никаких жалоб, необходимости идти к врачу нет. Это удобно и для пациента, и для врача — значительно снижается нагрузка на него.
Напомним, в тестовом режиме сервис удалённого закрытия больничных в Белгородской области запустили 9 ноября. Только в октябре в регионе больничный закрывали около 59 тыс. человек. В правительстве разрабатывается программа широкого оповещения населения о возможности удалённого закрытия больничных. Возможно, памятки об этом будут вручать пациентам при открытии документа.