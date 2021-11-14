В Белгородской области запустили дистанционное закрытие больничных

По мнению главы региона, новый сервис избавит многих белгородцев от необходимости идти в поликлинику и стоять там в очереди вместе с больными людьми, подвергая себя риску нового заражения. Понятно, что не всегда есть возможность закрыть больничный удалённо, но если документ был открыт, например, по карантину или у пациента нет никаких жалоб, необходимости идти к врачу нет. Это удобно и для пациента, и для врача — значительно снижается нагрузка на него.