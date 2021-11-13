В Белгородской области бороться с наледью и снегопадом будут 107 единиц техники

В областном правительстве сообщили, что главное преимущество жидких реагентов — это равномерное их распределение по дорожному покрытию. Кроме того, для зимнего периода уже подготовили семь пескобаз и девять помещений для отдыха и обогрева рабочих. На 100% также готовы водоотводные сооружения (лотки, быстротоки, кюветы) и водопропускные трубы.