В Белгородской области бороться с наледью и снегопадом будут 107 единиц техники

Дороги Белгородской области готовы к предстоящей зиме. Расчищать трассы от снега и наледи будут 107 единиц техники, оборудованной бортовыми навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС. Чтобы устранять зимнюю скользкость, заготовили более 21 тысячи тонн песко-соляной смеси, а также шесть тысяч тонн технической соли для приготовления жидких противогололёдных материалов.
В областном правительстве сообщили, что главное преимущество жидких реагентов — это равномерное их распределение по дорожному покрытию. Кроме того, для зимнего периода уже подготовили семь пескобаз и девять помещений для отдыха и обогрева рабочих. На 100% также готовы водоотводные сооружения (лотки, быстротоки, кюветы) и водопропускные трубы.
Что касается федеральных трасс Белгородской области, там установят метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия. Все собранные данные будут поступать в режиме реального времени в центр управления производством ФКУ Упрдор Москва-Харьков.