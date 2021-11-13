Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области бороться с наледью и снегопадом будут 107 единиц техники

13 ноября 2021, 12:49
Фото: pixabay.com
ФКУ Упрдор Москва-Харьков полностью завершило подготовку к содержанию подведомственной дорожной сети региона. Об этом сообщили в правительстве Белгородской области. Всего бороться с наледью и снегопадом предстоящей зимой в регионе будут 107 единиц техники.

Дороги Белгородской области готовы к предстоящей зиме. Расчищать трассы от снега и наледи будут 107 единиц техники, оборудованной бортовыми навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС. Чтобы устранять зимнюю скользкость, заготовили более 21 тысячи тонн песко-соляной смеси, а также шесть тысяч тонн технической соли для приготовления жидких противогололёдных материалов.

В областном правительстве сообщили, что главное преимущество жидких реагентов — это равномерное их распределение по дорожному покрытию. Кроме того, для зимнего периода уже подготовили семь пескобаз и девять помещений для отдыха и обогрева рабочих. На 100% также готовы водоотводные сооружения (лотки, быстротоки, кюветы) и водопропускные трубы.

Что касается федеральных трасс Белгородской области, там установят метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия. Все собранные данные будут поступать в режиме реального времени в центр управления производством ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Материалы по теме
В Белгородской области во вторник может выпасть первый снегВ Белгородской области ожидают резкое похолодание и снегВ Белгороде пошёл первый снег
#Новости#Зима#Правительство белгородской области#Снег#Наледь#Техника#Город
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46