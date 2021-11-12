Топ IT-компаний Белгородской области

Posted 12 ноября 2021, 17:05
Published 12 ноября 2021, 17:05
Modified 1 декабря, 07:54
Updated 1 декабря, 07:54
В регионе зарегистрировано около 200 компаний IT-отрасли. ИА «Бел.Ру» составило рейтинг этих компаний, чтобы узнать, каким из них удаётся наиболее удачно развиваться на территории Белгородской области.
Первым в списке рейтинга оказалось ООО «Бюджетные и финансовые технологии». Генеральный директор IT-компании — Александр Моносов. Организация была зарегистрирована 14 лет назад — 6 ноября 2007 года. Согласно системе «СПАРК», по итогам 2020 года выручка компании составила 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 303 млн рублей, а чистые активы превысили 895 млн рублей. С 5 февраля 2021 года 100% доли уставного капитала компании принадлежит ООО «БФТ-Холдинг».
На сайте компании указано, что основная миссия организации — создать инструменты для повышения эффективности государственного управления, бизнеса и взаимодействия государства и гражданина.
Напомним, белгородская Компания БФТ помогает вузам готовить будущие кадры для госструктур, при участии компании на «Госуслугах» запущен сервис для инвалидов и модернизирован федеральный портал «Работа в России».
Второй в рейтинге стала белгородская компания «Сайнер». Бенефициаром является Филипп Генс, а генеральным директором — Михаил Перьков. В прошлом году от продаж компания выручила 551 млн рублей, а чистая прибыль превысила 10,7 млн рублей, чистые активы составили 386 млн рублей.
Компания была зарегистрирована 12 марта 2002 года. 100% уставного капитала организации принадлежит московской компании «Консист».
На сайте компании «Сайнер» сказано, что важнейшим направлением их деятельности является автоматизация основных процессов энергетических компаний.
Третьим в топе IT-компаний стало ООО «Прикладные решения». Руководителем является Александр Баратов. Компания зарегистрирована 2 августа 2017 года. Выручка по итогам прошлого года составила 347 млн рублей, чистая прибыль — 40,4 млн рублей, а чистые активы — 73,6 млн рублей. С 13 августа текущего года 100% уставного капитала принадлежит руководителю компании — Александру Баратову.
Компания занимается внедрением решений SAP в энергетической отрасли.
Четвёртой стало ООО «Фабрика информационных технологий» (ФИТ). Бенефициаром выступает Фёдор Жерновой. Организация была зарегистрирована 19 сентября 2007 года. Выручка от продаж «ФИТа» в 2020 году составила 121 млн рублей, чистая прибыль — 21,3 млн рублей, а чистые активы — 193 млн рублей.
Напомним, «ФИТ» занимался разработкой приложения к системе Белгородского парковочного пространства. Также стало известно, что компания установит на светофорах Белгорода камеры и детекторы транспорта. Контракт ФИТ заключил с Белгорблагоустройством. Сумма договора составила 38,7 млн рублей.
С 2016 года 100% доли уставного капитала принадлежит Фёдору Жерновому. Отметим, что до 2011 года совладельцем компании был нынешний замгубернатора Белгородской области — начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников. Ему принадлежало 34% доли уставного капитала.
Пятой компанией в списке рейтинга стало ООО «Лаборатория цифрового зрения». Бенефициар компании — Вячеслав Смирнов, а генеральный директор — Лев Гуревич. Организация была зарегистрирована в 2017 году. Сумма выручки в 2020 году составила 119 млн рублей, чистая прибыль превысила 87 млн рублей, а чистые активы — 127 млн рублей.
Компания занимается разработкой автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
ООО «Роллерсофт» заняло шестое место рейтинга. Организация была зарегистрирована в 2006 году. Бенефициар компании — Сергей Дудченко. В прошлом году выручка от продаж компании составила 96,9 млн рублей, чистая прибыль — 53 млн рублей, а чистые активы — 52 млн рублей.
«Роллерсофт» занимается разработкой программного обеспечения для американских компаний.
Седьмым в рейтинге стало ООО «Центрпрограммсистем». Компанией руководит Виктор Кононов. Предприятие существует с 1999 года. По итогам прошлого года выручка организации составила 76,6 млн рублей, чистая прибыль — 10,2 млн рублей, а чистые активы — 126 млн рублей. Компания является разработчиком и системным интегратором информационных, геоинформационных систем и технологий.
Восьмое место заняла компания «Инфософт», специализирующаяся на разработках IT-решений для автоматизации управления предприятиями. Организация зарегистрирована в 2011 году. В 2020 году выручка составила 67,3 млн рублей, чистая прибыль — 33 млн рублей, а чистые активы — 33,8 млн рублей.
Девятой стала компания «Стандарт-Интерпроект». Зарегистрирована организация в 2007 году. Бенефициар компании — Кирилл Терехин. По итогам прошлого года выручка от продаж составила 64,9 млн рублей, чистая прибыль превысила 36 млн рублей, а чистые активы — 56 млн рублей.
Последнюю строчку рейтинга заняло ООО «Сфера». Компания зарегистрирована в 2015 году. Руководит организацией Александр Елькин. По итогам прошлого года выручка от продаж составила 55 млн рублей, чистая прибыль — 17,4 млн рублей, а чистые активы — 10 млн рублей.
Отметим, в настоящее время Белгородская область отмечается высокими показателями в сфере цифровизации и IT-технологий. Недавно регион занял первое место по IQ среди городов с населением до 1 млн человек.
Область также стала лидером IT-конкурса на форуме «ПРОФ-IT.2021». В школах региона уроки информатики начинают преподавать уже с первого класса, в сфере АПК развивают искусственный интеллект.
Цифровизация проникла во все сферы — культуру, соцполитику, политику, транспорт, ЖКХ, спорт. В середине сентября текущего года губернатор Белгородской области заявил, что регион готов выступить интегратором развития IT-технологий и IT-компаний.