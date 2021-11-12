Топ IT-компаний Белгородской области

Первым в списке рейтинга оказалось ООО «Бюджетные и финансовые технологии». Генеральный директор IT-компании — Александр Моносов. Организация была зарегистрирована 14 лет назад — 6 ноября 2007 года. Согласно системе «СПАРК», по итогам 2020 года выручка компании составила 2,4 млрд рублей, чистая прибыль — 303 млн рублей, а чистые активы превысили 895 млн рублей. С 5 февраля 2021 года 100% доли уставного капитала компании принадлежит ООО «БФТ-Холдинг».