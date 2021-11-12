Металлоинвест представил итоги первого ESG-рейтинга поставщиков

Лучшими по внедрению практик ESG признаны компании Эл 6 (ранее Группа ЭПМ), Группа Компаний Бентонит, УЗТМ-КАРТЭКС.
Церемония награждения лидеров рейтинга состоялась на стенде Металлоинвеста на проходящей Москве выставке «Металл-Экспо 2021».
Металлоинвест строит бизнес-стратегию на принципах устойчивого развития, сознавая свою ответственность перед обществом и будущими поколениями. Мы стремимся работать с партнерами, которые разделяют наши подходы, поэтому рассматриваем следование принципам устойчивого развития как один из ключевых факторов при взаимодействии с поставщиками.Олег Крестинин, заместитель генерального директора — коммерческий директор Компании
Бизнес в России перестраивает процессы в соответствии с практиками ESG, крупные компании очень серьезно относятся к соблюдению принципов устойчивого развития. Наш совместно созданный инструмент призван продолжить продуктивную работу в данном направлении и способствовать созданию ответственных цепочек поставок в будущем. Мы рассчитываем, что шеринговый подход к проверке поставщиков позволит существенно сэкономить время и ресурсы на этапе составления рейтинга надежных партнеров и приведёт к консолидации рынка.Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center
Единая методика для аккредитации поставщиков была разработана Металлоинвестом совместно с крупнейшей в России электронной торговой площадкой для корпоративных закупок и продаж B2B-Center и представлена летом этого года. На сегодняшний день проведена оценка уже 1,7 тыс. компаний.
При аккредитации на площадке B2B-Center контрагенты предоставляют информацию об уровне обеспечения безопасности на собственном производстве, проявлений дискриминации, соблюдения принципов честной конкуренции, бережного отношения к окружающей среде, антикоррупционных мер. Получение высокого уровня оценки по любому из параметров требует предоставления подтверждающих документов. По итогам анкетирования контрагентам присваиваются баллы и формируется единый рейтинг.
В ближайшей перспективе функционал инструмента будет расширен возможностями для проведения онлайн и офлайн-аудитов, что обеспечит более глубокое рейтингование.
Металлоинвест прорабатывает возможности по обмену информацией с остальными участниками рынка. Это позволит сформировать единый рейтинг контрагентов и будет способствовать дальнейшему продвижению принципов устойчивого развития и создания ответственных цепочек поставок.