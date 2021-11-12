Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Металлоинвест представил итоги первого ESG-рейтинга поставщиков

12 ноября 2021, 06:28
Фото: Металлоинвест
Компания «Металлоинвест» и торговая площадка B2B-Center представили итоги рейтинга поставщиков, основанного на ценностях, изложенных в Глобальном договоре ООН.
Сюжет
Рейтинг

Лучшими по внедрению практик ESG признаны компании Эл 6 (ранее Группа ЭПМ), Группа Компаний Бентонит, УЗТМ-КАРТЭКС.

Церемония награждения лидеров рейтинга состоялась на стенде Металлоинвеста на проходящей Москве выставке «Металл-Экспо 2021».

Металлоинвест строит бизнес-стратегию на принципах устойчивого развития, сознавая свою ответственность перед обществом и будущими поколениями. Мы стремимся работать с партнерами, которые разделяют наши подходы, поэтому рассматриваем следование принципам устойчивого развития как один из ключевых факторов при взаимодействии с поставщиками.Олег Крестинин, заместитель генерального директора — коммерческий директор Компании

Фото: Металлоинвест

Бизнес в России перестраивает процессы в соответствии с практиками ESG, крупные компании очень серьезно относятся к соблюдению принципов устойчивого развития. Наш совместно созданный инструмент призван продолжить продуктивную работу в данном направлении и способствовать созданию ответственных цепочек поставок в будущем. Мы рассчитываем, что шеринговый подход к проверке поставщиков позволит существенно сэкономить время и ресурсы на этапе составления рейтинга надежных партнеров и приведёт к консолидации рынка.Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center

Единая методика для аккредитации поставщиков была разработана Металлоинвестом совместно с крупнейшей в России электронной торговой площадкой для корпоративных закупок и продаж B2B-Center и представлена летом этого года. На сегодняшний день проведена оценка уже 1,7 тыс. компаний.

При аккредитации на площадке B2B-Center контрагенты предоставляют информацию об уровне обеспечения безопасности на собственном производстве, проявлений дискриминации, соблюдения принципов честной конкуренции, бережного отношения к окружающей среде, антикоррупционных мер. Получение высокого уровня оценки по любому из параметров требует предоставления подтверждающих документов. По итогам анкетирования контрагентам присваиваются баллы и формируется единый рейтинг.

В ближайшей перспективе функционал инструмента будет расширен возможностями для проведения онлайн и офлайн-аудитов, что обеспечит более глубокое рейтингование.

Металлоинвест прорабатывает возможности по обмену информацией с остальными участниками рынка. Это позволит сформировать единый рейтинг контрагентов и будет способствовать дальнейшему продвижению принципов устойчивого развития и создания ответственных цепочек поставок.

Материалы по теме
Металлоинвест поделился опытом модернизации предприятий с участниками Горного ФорумаМеталлоинвест принял участие в международном форумеМеталлоинвест, JSA Group и МФТИ подготовят кадры для цифровизации промышленности
#Новости#Итоги#Бизнес#Церемония#Рейтинг#Металлоинвест#Компании#Экономика
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46