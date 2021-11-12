Металлоинвест представил итоги первого ESG-рейтинга поставщиков

Бизнес в России перестраивает процессы в соответствии с практиками ESG, крупные компании очень серьезно относятся к соблюдению принципов устойчивого развития. Наш совместно созданный инструмент призван продолжить продуктивную работу в данном направлении и способствовать созданию ответственных цепочек поставок в будущем. Мы рассчитываем, что шеринговый подход к проверке поставщиков позволит существенно сэкономить время и ресурсы на этапе составления рейтинга надежных партнеров и приведёт к консолидации рынка.Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center