Иконников: Невакцинированные захотели «Спутник Lite», чтобы быстрее получить код

«Мы посмотрели загрузку и начали усиливаться теми сотрудниками, которые есть. Нужно не забывать, что сейчас ситуация гораздо сложнее, чем была летом. Летом все бригады работали на вакцинации, сейчас мы позволить себе этого не можем. Большое количество медиков привлечены на другие нужды и задачи. У нас не было столько вызовов и столько больных. Те сотрудники, которые работали на вакцинацию, сейчас работают по другому направлению», — рассказал Андрей Иконников.