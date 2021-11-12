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Иконников: Невакцинированные захотели «Спутник Lite», чтобы быстрее получить код

12 ноября 2021, 11:53
Фото: ИА «Бел.Ру»
По словам начальника департамента здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, «Спутник Lite» рекомендован только для ревакцинации и вакцинации переболевших. Об этом Иконников рассказал во время брифинга по коронавирусу 12 ноября.

Как отметил Андрей Иконников, чтобы быстрее получить код о вакцинации, белгородцам захотелось привиться препаратом «Спутник Lite».

Все сразу захотели «Спутник Lite». Понятное дело — быстрая возможность получить код. Но этого не будет, потому что «Спутник Lite» рекомендован только для ревакцинации и вакцинации переболевших. Для первичной вакцинации он не показан.Андрей Иконников

Также Андрей Иконников прокомментировал ситуацию с очередями в пунктах вакцинации. Он отметил, что сейчас «люди захотели всё и сразу».

«Мы посмотрели загрузку и начали усиливаться теми сотрудниками, которые есть. Нужно не забывать, что сейчас ситуация гораздо сложнее, чем была летом. Летом все бригады работали на вакцинации, сейчас мы позволить себе этого не можем. Большое количество медиков привлечены на другие нужды и задачи. У нас не было столько вызовов и столько больных. Те сотрудники, которые работали на вакцинацию, сейчас работают по другому направлению», — рассказал Андрей Иконников.

Напомним, ранее Андрей Иконников сообщал, что выбирать самостоятельно вакцину пациент не сможет, назначит препарат только врач.

Иконников: «Спутник Lite» рекомендован для ревакцинации и вакцинации переболевших
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