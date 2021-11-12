Андрей Гаевой больше не возглавляет белгородское управление по труду и занятости

В управлении по труду и занятости населения Белгородской области — новый начальник. Ведомство возглавила Екатерина Квашенкова. Сейчас она занимает должность временно исполняющей обязанности замначальника департамента соцзащиты населения и труда — начальника управления по труду и занятости.
Отметим, что Екатерина Квашенкова была участницей первого в Белгородской области кадрового конкурса «Новое время». Согласно сайту проекта, до участия в соревновании управленцев она возглавляла отдел содействия трудоустройству и анализа рынка в АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки».
До Квашенковой управлением по труду и занятости населения Белгородской области руководил бывший глава Губкинского горокруга Андрей Гаевой. На эту должность его назначили в июне 2021 года.
Андрей Гаевой остался работать в управлении, но в должности первого замначальника. Занимавшая до него этот пост Татьяна Калюжа стала заместителем начальника управления по труду и занятости.
Напомним, что ещё одна финалистка «Нового времени» — Екатерина Клименченко заняла должность замначальника департамента образования — начальника управления образовательной политики.