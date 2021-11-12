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Андрей Гаевой больше не возглавляет белгородское управление по труду и занятости

12 ноября 2021, 13:25
Фото: ИА «Бел.Ру»
В правительстве Белгородской области — очередные изменения. Теперь врио начальника регионального управления по труду и занятости является Екатерина Квашенкова — финалистка конкурса «Новое время». До неё ведомство с июня возглавлял бывший глава Губкинского горокруга Андрей Гаевой.

В управлении по труду и занятости населения Белгородской области — новый начальник. Ведомство возглавила Екатерина Квашенкова. Сейчас она занимает должность временно исполняющей обязанности замначальника департамента соцзащиты населения и труда — начальника управления по труду и занятости.

Отметим, что Екатерина Квашенкова была участницей первого в Белгородской области кадрового конкурса «Новое время». Согласно сайту проекта, до участия в соревновании управленцев она возглавляла отдел содействия трудоустройству и анализа рынка в АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки».

Екатерина Квашенкова
Фото: сайт кадрового конкурса «Новое время»

До Квашенковой управлением по труду и занятости населения Белгородской области руководил бывший глава Губкинского горокруга Андрей Гаевой. На эту должность его назначили в июне 2021 года.

Андрей Гаевой
Фото: личная страница Андрея Гаевого во "ВКонтакте"

Андрей Гаевой остался работать в управлении, но в должности первого замначальника. Занимавшая до него этот пост Татьяна Калюжа стала заместителем начальника управления по труду и занятости.

Напомним, что ещё одна финалистка «Нового времени» — Екатерина Клименченко заняла должность замначальника департамента образования — начальника управления образовательной политики.

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#Новости#Управление по труду и занятости#Новое время#Назначение#Екатерина Квашенкова#Андрей Гаевой#Эксклюзив#Политика
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