Андрей Гаевой больше не возглавляет белгородское управление по труду и занятости

В управлении по труду и занятости населения Белгородской области — новый начальник. Ведомство возглавила Екатерина Квашенкова. Сейчас она занимает должность временно исполняющей обязанности замначальника департамента соцзащиты населения и труда — начальника управления по труду и занятости.