Выплату и почётный знак ко Дню матери получат 98 жительниц Белгородской области

В Белгородской области ещё 98 женщин должны получить знак «Материнская слава». Среди претенденток — медсёстры, педагоги, участковые, предприниматели, продавцы, домохозяйки.
Из этого списка 11 женщин — матери пятерых и более детей. У 20 белгородок — по четверо детей, у 67 жительниц региона — по трое детей.
Все женщины проживают в Белгородской области более 20 лет. Также при отборе власти оценивали активную гражданскую позицию белгородок, достижения их детей в учёбе и спорте. При этом у 20 женщин из списка старшим детям уже исполнилось 18 лет.
Список многодетных матерей, которые могут получить награду, одобрили 11 ноября на заседании четырёх комитетов облдумы. Депутатам осталось согласовать кандидатуры на ближайшем заседании.
Многодетных матерей наградят почётным знаком, а также единовременной выплатой в размере от 86 тыс. до 172 тыс. рублей. Церемония состоится накануне Дня матери.
Напомним, что в Белгородской области ранее предложили ввести День многодетной семьи, обустроить Аллею материнской славы и создать награду для многодетных матерей старше 65 лет.