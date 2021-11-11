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В Белгородской области число вакцинирующихся в сутки выросло до 9,5 тыс. человек

11 ноября 2021, 15:41
Фото: Бел.Ру
В прошлом месяце этот показатель по региону варьировался от 1 до 2,5 тыс. вакцинаций за день. Об этом сообщает ТАСС.

За месяц в регионе количество вакцинирующихся белгородцев выросло примерно в четыре раза и составило 9,5 тыс. человек, пишет издание. Как ранее сообщал белгородский оперштаб, в пунктах вакцинации наблюдался ажиотаж из-за желающих привиться. За последние сутки второй компонент вкололи 3504 белгородцам, ещё 5935 жителей региона делали прививку впервые.

Ранее руководитель депздрава Андрей Иконников рассказывал, как решается проблема очередей в пунктах вакцинации. Глава ведомства решил перераспределить нагрузки на медиков и привлечь дополнительный персонал. Ажиотаж в депздраве объяснили новыми антиковидными ограничениями. В регионе первый компонент прививки ввели порядка 880 тыс. человек. Завершили вакцинацию уже 849 тыс. белгородцев. По данным оперштаба, коллективный иммунитет на сегодняшний день составляет 61%.

Также для предупреждения распространения инфекции региональные власти ввели двухнедельный локдаун. Он начался 8 ноября и продлится до 22 ноября. Во время антиковидных ограничений белгородцы могут посещать ТЦ и другие общественные места только по QR-кодам.

Напомним, всего в области с начала пандемии выявили 66 279 случаев COVID-19. За последние сутки ковидом заболели 345 белгородцев. Список умерших пополнился на шесть человек. Всего в регионе от коронавируса скончались 1363 пациента.

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#Новости#Ажиотаж#Прививка от коронавируса#Вакцинация#Медицина
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