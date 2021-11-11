В Белгородской области число вакцинирующихся в сутки выросло до 9,5 тыс. человек

Ранее руководитель депздрава Андрей Иконников рассказывал, как решается проблема очередей в пунктах вакцинации. Глава ведомства решил перераспределить нагрузки на медиков и привлечь дополнительный персонал. Ажиотаж в депздраве объяснили новыми антиковидными ограничениями. В регионе первый компонент прививки ввели порядка 880 тыс. человек. Завершили вакцинацию уже 849 тыс. белгородцев. По данным оперштаба, коллективный иммунитет на сегодняшний день составляет 61%.