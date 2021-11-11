В Белгороде против QR-кодов выступают сторонники лидера ликвидированной партии-секты

Стоит отметить, что реальной политической деятельностью адепты партии и ранее занимались лишь от случая к случаю: Светлана Пеунова иногда пыталась участвовать в выборах, а вот её адепты в регионах, как правило, не спешили становиться кандидатами в депутаты и пробиваться во власть законным путём. Вместо этого они проводили публичные акции, раздавали на них листовки с оппозиционными тезисами (про аннунаков и евреев рассказывали не сразу, а лишь когда человек начинал посещать собрания партии). Потом наивным гражданам, которых предварительно пугали грядущим Апокалипсисом 2012 года, продавали книги Пеуновой и диски с рецептами спасения от конца света. Новые адепты приводили других и организаторы бизнес-проекта продавали им произведения своего гуру. Участники движения при этом верили, что занимаются политикой и тратят время и деньги на благо своей страны.