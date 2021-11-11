В Белгороде против QR-кодов выступают сторонники лидера ликвидированной партии-секты

Позже выяснилось, что Союз возглавляет лидер ликвидированной партии «Воля»*, признанной экстремистской. Её деятельность запрещена на территории России, а руководитель партии объявлена в международный розыск.
28 октября группа белгородцев принесла в областную прокуратуру коллективное обращение по поводу отмены QR-кодов и ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Одной из инициаторов похода в прокуратуру стала Анжелика Любимова, которой прокуратура пообещала предоставить ответ на обращение. Как выяснилось позже, среди подписавшихся обращение были члены разных партий и движений.
8 ноября Анжелика Любимова вышла на одиночный пикет возле остановки «Родина» с требованием отменить ограничения на посещение различных организаций для людей, не имеющих QR-кодов. Напомним, новые ограничения, введённые правительством, действуют с 8 по 22 ноября.
Информация о пикете распространилась в соцсетях. Однако белгородцы, написавшие обращение в прокуратуру, не стали подчёркивать, что они сторонники Светланы Лада-Русь (ранее она называла себя Светланой Пеуновой). Выяснить это удалось благодаря соцсетям и сайту Общенародного союза возрождения России (ОСВР), где пиарят Светлану Лада-Русь (она же Светлана Пеунова, руководившая партией «Воля»* (признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ)).
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Анжелика Любимова написала посты в поддержу Лады-Русь и Общенародного союза возрождения России. Она призвала объединяться «вокруг народного лидера — Светланы Лады-Русь» и присоединяться к работе ОСВР. Ранее, 16 июня этого года, женщина вышла на пикет «в защиту народного лидера», как указано в посте группы ОСВР, и призвала белгородцев посмотреть проект-расследование о Светлане Ладе-Русь.
Справка. «Общероссийский союз возрождения России» — незарегистрированное общественное объединение, сторонники которого считают Российскую Федерацию незаконно созданным образованием и считают себя гражданами СССР.
Стоит отметить, что год назад одна из адептов Общенародного союза возрождения России, назвавшаяся Ларисой, выходила на пикет против дистанционного обучения. Но на акции девушка не сообщала, что Союз связан со Светланой Пеуновой. И на сайте Союза не было информации о Ладе-Русь. Сообщество позиционировало себя как социалистическое движение, направленное на возрождение СССР. Позже на сайте появились материалы о Пеуновой и статья с видео, где Светлану Ладу-Русь называют новым Лениным.
Партия «Воля»* (признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ), лидером которой являлась Светлана Пеунова, переименованная позднее в Ладу-Русь, ранее продвигала националистические темы. Точнее сказать, Пеунова зарабатывала на гражданах, которым близки оппозиционные и националистические идеи.
Адепты партии, которую часто называли сектой, продавали втридорога диски с инструкциями по спасению от рептилоидов-аннунаков, которые якобы хотели устроить Апокалипсис в 2012 году. Продавались и книги Пеуновой с её стихами-молитвами и рассказами о рептилоидах и их помощниках. Ради спасения предлагалось в назначенный день заклеить окна чёрной бумагой, чтобы не умереть от жуткого вида аннунаков, которые будут спускаться с неба, и читать стихи Светланы Пеуновой.
По версии пеуновцев, Землю захватили аннуаки с планеты Нибиру для добычи золота, которое необходимо им для ремонта купола над их планетой. А в доказательство показывали портреты известных людей, которые якобы похожи на рептилий. Почему-то последователи Пеуновой всерьёз верили в эти сказки и несли свои деньги, чтобы спастись от нашествия рептилоидов.
В 2012 году представители партии «Воля»* (признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ) присоединились к националистам и вышли на Русский марш. Стоит отметить, что организаторы пожалели о том, что разрешили пеуновцам участвовать в шествии: националистов смутило присутствие граждан, скандирующих собственные лозунги, тогда как остальная колонна скандировала другие.
В 2016 году партию ликвидировали из-за того, что через сайт организации распространялись листовки, признанные экстремистскими. Общероссийская политическая партия «Воля»* числится в списке экстремистов и террористов под номером 463 на сайте Росфинмониторинга. Стоит отметить, что в экстремисты «жидорептилоидную партию» записали не после распространения антисемитских книг про евреев и инопланетян, а после листовок с претензиями к действующей власти.
Светлану Лада-Русь (Пеунову) объявили в международный розыск. Против неё возбуждено два уголовных дела: по ст. 159 УК «Мошенничество» и по ч. 3 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По версии следствия, в ноябре 2015 года Герасимова и Пеунова шантажировали женщину и угрожали ей. У бывшего адепта «Воли» руководство партии-секты пыталось отнять автомобиль. В результате у потерпевшей диагностировали психическое расстройство.
Также Светлана Пеунова вещала в своих видеороликах про телегонию, аборты, которые якобы являются жертвоприношениями, голубую кровь королей-рептилоидов, про Ленина в мавзолее, чья мумия вместе с кровью поэта Сергея Есенина и головами членов семьи последнего русского царя, возможно, использовалась Сталиным в магическом ритуале поклонения Сатане. К пособникам рептилоидов Пеунова ранее относила Гитлера, Пол Пота и Сталина и заявляла, что теория коммунизма с массовыми расстрелами в советские времена была создана ради совершения ритуальных жертвоприношений Змею-Сатане.
Женщина со столь интересной биографией пропагандиста-антисемита смогла возглавить социалистическое движение и привлечь новых адептов. Возможно, подзаработав денег на продаже книг про инопланетных рептилоидов и евреев и поняв, что заниматься националистической пропагандой стало слишком опасно, предприимчивая бизнес-леди решила перекраситься из коричневого в красный и собрать вокруг себя социалистов.
Стоит отметить, что реальной политической деятельностью адепты партии и ранее занимались лишь от случая к случаю: Светлана Пеунова иногда пыталась участвовать в выборах, а вот её адепты в регионах, как правило, не спешили становиться кандидатами в депутаты и пробиваться во власть законным путём. Вместо этого они проводили публичные акции, раздавали на них листовки с оппозиционными тезисами (про аннунаков и евреев рассказывали не сразу, а лишь когда человек начинал посещать собрания партии). Потом наивным гражданам, которых предварительно пугали грядущим Апокалипсисом 2012 года, продавали книги Пеуновой и диски с рецептами спасения от конца света. Новые адепты приводили других и организаторы бизнес-проекта продавали им произведения своего гуру. Участники движения при этом верили, что занимаются политикой и тратят время и деньги на благо своей страны.
Теперь у Пеуновой может появиться прекрасная возможность заработать капитал на продаже советских паспортов, флагов и знамён, как это делают организаторы других сообществ, состоящих из «граждан СССР». Создать видимость оппозиционной деятельности бизнес-леди умеет, как никто другой.
«Общероссийский союз возрождения России» — не единственное движение, сторонники которого мечтают о возрождении СССР и считают себя гражданами уже несуществующего Союза. В России за несколько лет расплодилось множество сообществ «граждан СССР». Они отличаются друг от друга идеологией и степенью адекватности участников.
Возможно, что не все лидеры данных движений преследуют корыстные цели и подпольно торгуют паспортами СССР, призывая при этом не платить «коммуналку», кредиты и штрафы (средства якобы отправляют в другие страны, что незаконно, поскольку идёт отток капитала из РФ). Связаны ли организации между собой или нет, имеет ли Пеунова отношение ко всем подобным организациям, пока неизвестно. СМИ в разных регионах пишут о том, что организации были созданы другими людьми. СССР «возрождали» несколько предприимчивых граждан. Один из них — московский врач-стоматолог Сергей Тараскин (он же Огнебог Тараскин).
Стоматологическая клиника Тараскина прогорела, и он заявил, что платить налоги Российской Федерации он не обязан, так как является гражданином СССР. Тараскин назвал себя Огнебогом и объявил о создании Славянского союза Руси* (признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ), назвал себя врио президента СССР и назначил губернаторов и мэров. Огнебог обещал «гражданам СССР» крупные суммы денег, которые он отдаст в будущем при восстановлении СССР, при условии, что сейчас «советские граждане» перепишут на него имущество. Тараскин соединил в своём движении черты языческого культа, коммунистического и монархического движения. В итоге его организацию признали экстремистской. В Северной Осетии правоохранители пресекли деятельность других аферистов, называвших себя Верховным Советом Осетинской АССР. «Бизнесмены» продавали фальшивые советские паспорта, обещая, что их владельцы смогут не платить налоги и «коммуналку». Жуликам поверили около тысячи человек.
Большинство лидеров данных движений заявляет, что СССР был ликвидирован незаконно, а потому россияне являются гражданами СССР и живут на территории Советского Союза. «Граждане СССР» опираются на результаты референдума СССР по вопросу о сохранении Союза как федерации равноправных республик, проведенного 17 марта 1991 года. Официально было объявлено, что большинство граждан проголосовали за сохранение Союза.
Корреспондент ИА «Бел.Ру» пообщался с представителями нескольких организаций в Белгороде, и их адепты показались довольно разношёрстной публикой, которая не знакома с участниками других движений сторонников возрождения СССР. Некоторые заявили, что никогда не слышали о Пеуновой и действуют независимо от других движений. Поскольку темы возрождения СССР и отказа от антиковидных прививок стали популярны, на них теперь есть возможность заработать и пропиариться совершенно разным деятелям с разными целями.
Знают ли сами члены ОСВР о биографии своей наставницы, тоже непонятно. Если молодёжь может найти информацию о ней в интернете, то пожилые люди зачастую не пользуются интернетом и могут не подозревать, кого они поддерживают, искренне веря, что Пеунова намерена избавить их от ограничительных антиковидных мер и реконструировать СССР.
Белгородские нью-пеуновцы создали несколько групп и распространяют в них информацию, привлекая в свои ряды новых адептов из числа противников вакцинации. В названиях некоторых групп нет упоминаний об Общероссийском союзе возрождения России. К тому же, не зная о «послужном списке» Пеуновой и увидев на собрании видеозапись её весьма харизматичных выступлений с обличением власть имущих, можно поверить в существование реальной оппозиционной социалистической партии.
Ульяновское СМИ «Улпресса» после того, как в Ульяновске состоялось собрание «Общероссийского союза возрождения России», напомнило читателям, что в 2013 году в Ульяновске сторонники партии «Воля»* провели протестные акции с распространением листовок, в которых рассказывается об «облучении населения России лучами смерти, излучаемыми главным «психогенератором» — мавзолеем Ленина, который является «орудием убийства народа России», созданном коммунистами. В Белгороде в 2013 году прошла аналогичная акция. Спустя несколько лет, в 2020 году, новые последователи Пеуновой поют на съезде ОСВР гимн СССР «…Партия Ленина — сила народная, нас к торжеству коммунизма ведёт…».
Светлана Пеунова, будучи неплохой писательницей-сказочницей, сумела сочинить несколько книг про рептилоидов и создать бизнес-империю по продаже своих произведений. Она успешно работала, мимикрируя под националистку. Бывшая «националистка» вдруг стала «новым Лениным» и паразитирует теперь не на националистах, а на социалистах и их «красных» вождях. Теперь ничего не подозревающие пенсионеры, желающие вернуться в СССР или недовольные ковидными ограничениями, могут быть использованы «втёмную» и стать инструментом для обогащения лидера секты-партии.
*Партия «Воля» Светланы Пеуновой была ликвидирована по иску Минюста за распространение экстремистских материалов и внесена в перечень террористических и экстремистских организаций
*В 2019 году Верховный суд Республики Коми признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией