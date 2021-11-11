В Башкирии предложили экологичный способ обработки дорог в зимний сезон

По результатам последних исследований, песок, которым всегда посыпались скользкие дороги, не столь эффективен и экологичен, как о нем заявляется. Песок вследствие возросшего автотрафика превращается в пыль, которая в свою очередь попадает в атмосферу, становясь причиной проблем со здоровьем. Как уточнила завкафедрой общей и военной гигиены Северо-Западного медицинского университета Лилия Аликбаева, выяснилось, что по итогам исследования, проведенного в 2016-2017 годах в четырех российских городах (в частности, столице Башкирии - Уфе), дети, живущие возле автотрасс, чаще, чем их сверстники, имеют сердечные и кожные болезни, а также патологии эндокринной системы и другие виды заболеваний.Также, перемешиваясь с грязью и иными типами отходов автодорожной системы, песок создает так называемый смет на дорогах. В химическом составе данных отходов содержатся вещества 1-го и 2-го класса опасности, в том числе тяжелые металлы.