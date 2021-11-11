В Башкирии предложили экологичный способ обработки дорог в зимний сезон

Posted 11 ноября 2021, 18:11
Published 11 ноября 2021, 18:11
Modified 18 сентября 2022, 14:22
Updated 18 сентября 2022, 14:22
Проблема содержания автотрасс обсуждалась в ходе недавно организованного круглого стола «Зима: безопасно, чисто, экологично», пишет Mkset.ru.
По результатам последних исследований, песок, которым всегда посыпались скользкие дороги, не столь эффективен и экологичен, как о нем заявляется. Песок вследствие возросшего автотрафика превращается в пыль, которая в свою очередь попадает в атмосферу, становясь причиной проблем со здоровьем. Как уточнила завкафедрой общей и военной гигиены Северо-Западного медицинского университета Лилия Аликбаева, выяснилось, что по итогам исследования, проведенного в 2016-2017 годах в четырех российских городах (в частности, столице Башкирии - Уфе), дети, живущие возле автотрасс, чаще, чем их сверстники, имеют сердечные и кожные болезни, а также патологии эндокринной системы и другие виды заболеваний.Также, перемешиваясь с грязью и иными типами отходов автодорожной системы, песок создает так называемый смет на дорогах. В химическом составе данных отходов содержатся вещества 1-го и 2-го класса опасности, в том числе тяжелые металлы.
Кроме всего, использование песка оказывает влияние и на климатическую ситуацию.На мероприятии советник ректора Сибирского автодорожного института Станислав Мамулат предложил обратиться к практике других государств, где 99% реагентов, которыми ведется обработка скользких дорог, - это разнообразные комбинации хлоридов с рядом ингибирующих добавок, смягчающих влияние на шины, обувь и здоровье населения.
Противоположность свойствам песка - реагенты с кислотно-щелочным составом. При этом в АО «Башкиравтодор» отметили, что бытующее мнение о вреде реагентов далеко от правды.
Так, влажная соль хорошо прилипает к дороге, быстрее плавит лед и намного меньше сдувается на обочину по причине движущегося транспорта, не формируя смет. По технологии увлажнение соли идет при помощи двухфазных реагентов - растворов хлорида натрия, хлорида кальция и хлорида магния. Благодаря их применению на содержание дорог в зимнее время тратится в 2-3 раза больше средств, в четыре раза уменьшается объем пыли и в общей сложности сводится к минимуму вред для здоровья людей.
Если говорить об экологической стороне вопроса, то по своему влиянию на озоновый слой Земли и создание парникового эффекта, воздействие с учетом жизненного цикла, хлорид кальция оказался не более вредным, чем сок свеклы.
Руководитель Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов, который по образованию химик, подтвердил, что хлорид кальция в настоящее время - один из самых безопасных продуктов. Он также сказал, что экологичность производственных процессов и безопасность выпускаемой продукции - это основополагающие принципы деятельности Башкирской содовой компании.