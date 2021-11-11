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Posted 11 ноября 2021, 06:09

Published 11 ноября 2021, 06:09

Modified 29 июля 2022, 13:25

Updated 29 июля 2022, 13:25

После жалобы губернатору на прямую линию в белгородской школе начнут кормить детей

11 ноября 2021, 06:09
Сюжет
Губернатор
Ученики школы Волоконовки получали только завтраки из-за заболевших поваров. Губернатор в соцсети заявил о готовности оформить претензию на фирму-подрядчика.

На прямую линию главы региона 10 ноября поступило сообщение о том, что в школе № 2 в Волоконовке дети не получают горячие обеды — им подают только завтраки.

Чиновники выяснили, что у фирмы-подрядчика, которая отвечает за питание, одновременно заболели почти все повара — три из четырёх.

Это ответственности с них не снимает. Нужно было срочно найти замену. Оформим претензию. Вячеслав Гладков

Как отметил чиновник в соцсети, людей уже нашли. С 11 ноября снабжение школьников питанием будет восстановлено в полном объёме.

На прямую линию губернатора поступило 4800 сообщений. С конкретным содержанием было только 1920 комментариев.

Гладков подвёл итоги прямой линии
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#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Школа#Волоконовка#Питание#Вячеслав Гладков
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