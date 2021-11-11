После жалобы губернатору на прямую линию в белгородской школе начнут кормить детей

Posted 11 ноября 2021, 06:09
Published 11 ноября 2021, 06:09
Modified 29 июля 2022, 13:25
Updated 29 июля 2022, 13:25
На прямую линию главы региона 10 ноября поступило сообщение о том, что в школе № 2 в Волоконовке дети не получают горячие обеды — им подают только завтраки.
Чиновники выяснили, что у фирмы-подрядчика, которая отвечает за питание, одновременно заболели почти все повара — три из четырёх.
Это ответственности с них не снимает. Нужно было срочно найти замену. Оформим претензию. Вячеслав Гладков
Как отметил чиновник в соцсети, людей уже нашли. С 11 ноября снабжение школьников питанием будет восстановлено в полном объёме.
На прямую линию губернатора поступило 4800 сообщений. С конкретным содержанием было только 1920 комментариев.