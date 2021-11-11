Могут ли использовать один QR-код несколько человек сразу?

Необходимо предоставлять официальный документ, по которому можно идентифицировать человека. То есть наличие определённых реквизитов — фотография, ФИО, дата рождения. И наличие печати, подтверждающей, что этот документ действительный. Я думаю, что не будет особых проблем продемонстрировать документы и действующий QR-код для прохода в торговый центр и те организации, в которых он требуется.Геннадий Цонев