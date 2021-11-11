Могут ли использовать один QR-код несколько человек сразу?

Как отметил Геннадий Цонев, риск, что люди начнут делиться своими QR-кодами, есть. Но, чтобы такой ситуации не произошло, белгородцы должны при входе в общественные места предоставлять не только QR-код, но и документ, подтверждающий личность.
В определённой степени риск такой присутствует, но вместе с тем мы с вами убедились, что каждый QR-код уникален. Инициалы, которые высвечиваются, должны принадлежать тому человеку, который с этим кодом проходит. Для подтверждения данных вы можете предъявить документ, который удостоверяет вашу личность.Геннадий Цонев
Геннадий Цонев сообщил, что при проверке QR-кода можно предоставлять любой документ, по которому можно идентифицировать человека. Напомним, что такими документами являются паспорт, загранпаспорт, водительские права, удостоверение военнослужащего, а также их копии.
Необходимо предоставлять официальный документ, по которому можно идентифицировать человека. То есть наличие определённых реквизитов — фотография, ФИО, дата рождения. И наличие печати, подтверждающей, что этот документ действительный. Я думаю, что не будет особых проблем продемонстрировать документы и действующий QR-код для прохода в торговый центр и те организации, в которых он требуется.Геннадий Цонев
Напомним, на вопрос белгородцев в программе «Прямой эфир на Белгород 24», почему нужно обязательно предоставлять QR-код, если вакцинация необязательна, Геннадий Цонев ответил, что вакцинироваться никого не заставляет, как и посещать торговые центры.