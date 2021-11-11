Когда качество в каждой детали: о работе Центральной ярмарки в Белгороде

Posted 11 ноября 2021, 06:00
Published 11 ноября 2021, 06:00
Modified 1 декабря, 08:28
Updated 1 декабря, 08:28
Здесь вопрос качества носит комплексный характер. В первую очередь речь идёт о качестве ассортимента и продукции. На Центральной ярмарке реализуют товары как крупных производителей, так и местных фермеров. Чтобы контролировать качество, на территории ярмарки расположена ветеринарная лаборатория, которая находится в подчинении управления ветеринарии Белгородской области.
Специалисты обязательно проверяют мясную, молочную продукцию, рыбу, мёд, овощи и фрукты. Перед началом продажи фермер, реализующий мясо или молочную продукцию, получает документ, подтверждающий качество продуктов в контролирующем органе. Затем продукция с личных подсобных хозяйств попадает в лабораторию ярмарки, где проводится повторная проверка качества. Если товар соответствует всем требованиям, его допускают к продаже, если нет — продукция не попадёт на прилавки.
Особое внимание на Центральной ярмарке уделяют качеству покупательского процесса. Так, посетители могут оплатить покупки безналичным способом во многих торговых точках, для их удобства предусмотрена навигация, а для комфорта — обновлённые интерьер и торговое оборудование. Не проходят стороной и вопрос ценообразования. Благодаря участию в проекте «Покупай Белгородское», на ярмарке смогли снизить цены на социально значимые товары. Также на ярмарке ежемесячно предоставляются скидки на различные продукты.
Помимо высокого уровня качества на ярмарке покупателей встречает отзывчивое отношение сотрудников и продавцов. Ярким примером этому может стать рассказ белгородки Веры Ивановой. Свою историю женщина рассказала газете «Наш Белгород» (выпуск № 42, 29.11.2021):
В конце августа 81-летней пенсионерке из-за сердечного приступа стало плохо на территории ярмарки. Женщина потеряла сознание, но упасть на пол ей не дали работники рынка. Вере Ивановне вызвали скорую помощь и привели в чувство. Благодаря неравнодушию и своевременной помощи сотрудников ярмарки последствия сердечного приступа оказались не слишком тяжёлыми.
В целом можно сказать о том, что Центральная ярмарка всегда остаётся местом притяжения для белгородцев. Была проделана огромная работа, чтобы достичь тех результатов, которые есть сейчас. Торговая площадка не раз становилась победителем в различных конкурсах — в ноябре этого года Центральная ярмарка заняла первое место в областном конкурсе «Лучшая ярмарка Белгородской области 2021». В прошлом году ярмарка стала победителем в общероссийском конкурсе «Торговля России 2020» в номинации «Лучший розничный рынок».