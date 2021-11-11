Когда качество в каждой детали: о работе Центральной ярмарки в Белгороде

В целом можно сказать о том, что Центральная ярмарка всегда остаётся местом притяжения для белгородцев. Была проделана огромная работа, чтобы достичь тех результатов, которые есть сейчас. Торговая площадка не раз становилась победителем в различных конкурсах — в ноябре этого года Центральная ярмарка заняла первое место в областном конкурсе «Лучшая ярмарка Белгородской области 2021». В прошлом году ярмарка стала победителем в общероссийском конкурсе «Торговля России 2020» в номинации «Лучший розничный рынок».