Из Москвы в Белгород будет летать самолёт «Суздаль»

Белгородцы смогут оценить самолёт «Суздаль». Имя ему присвоили на церемонии 10 ноября. Это лайнер Superjet 100, на носовой части которого есть название и герб города-заповедника из Владимирской области.
Самолёт «Суздаль» будет летать из Москвы в Белгород, а также в другие города РФ: в Сыктывкар, Астрахань, Ижевск, Нижний Новгород и Сочи. Рассчитан лайнер на 87 пассажиров: 12 в бизнес-, а 75 — в экономклассе.
Имя самолёту присвоила авиакомпания «Россия».
В администрации Владимирской области отметили, что имя «Суздаль» самолёту присвоили для того, чтобы пассажиры из разных уголков страны узнали об уникальном городе с богатой историей. Сам Суздаль отметит тысячелетие в 2024 году.
Напомним, что ранее Росавиация утвердила список авиамаршрутов из Белгорода в девять городов России по программе субсидирования воздушных перевозок. В перечень попали авиарейсы в Волгоград, Екатеринбург, Казань, Минводы, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург и Сочи.