Из Москвы в Белгород будет летать самолёт «Суздаль»

Самолёт «Суздаль» будет летать из Москвы в Белгород, а также в другие города РФ: в Сыктывкар, Астрахань, Ижевск, Нижний Новгород и Сочи. Рассчитан лайнер на 87 пассажиров: 12 в бизнес-, а 75 — в экономклассе.