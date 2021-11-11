Гладков: Введённые ограничения дали положительный результат

Об этом губернатор Белгородской области сообщил по итогам совещания с главврачами. Под ограничениями глава региона имел в виду досрочные каникулы и нерабочую неделю. В целом же в ситуации с ковидом есть первые улучшения, считает Вячеслав Гладков.

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