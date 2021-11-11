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Гладков: Введённые ограничения дали положительный результат

11 ноября 2021, 10:10
Фото: страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Об этом губернатор Белгородской области сообщил по итогам совещания с главврачами. Под ограничениями глава региона имел в виду досрочные каникулы и нерабочую неделю. В целом же в ситуации с ковидом есть первые улучшения, считает Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области 11 ноября провёл совещание с главврачами региона. Итоги встречи он подвёл на своих страницах в соцсетях.

По словам Вячеслава Гладкова, введённые ранее ограничения из-за коронавируса — досрочные каникулы и нерабочая неделя — дали существенный положительный результат. Кроме этого, за последние два месяца удалось освободить 70 коек. В целом же медики продолжают изучать ситуацию с заболеваемостью, динамику и искать решения.

Сейчас в Белгородской области все силы брошены на борьбу с коронавирусом. Однако, заявил губернатор, необходимо не забывать и о пациентах с другими диагнозами.

Если нужна плановая помощь, нужно обязательно её оказывать. Особое внимание уделить болезням системы кровообращения, дыхательных путей и онкологии.Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что до 1 января в Белгородской области должны завершить кампанию по целевому набору для медицинских направлений в вузах и колледжах.

О ситуации с ковидом в регионе Вячеслав Гладков говорил и во время прямого эфира в соцсетях 10 ноября. Также губернатор заявил, что готов судиться с противниками введения QR-кодов.

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