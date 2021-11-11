Белгородская область и ПСБ заключили соглашение о сотрудничестве

Однозначно мы готовы к сотрудничеству, нам интересна ипотека, особенно кредитование индивидуального жилищного строительства, мы ищем и новые формы кредитования и готовы активно с вами работать. Очень интересно и то, что вы работаете с военной ипотекой — для переселенцев она крайне важна. В целом мы хотим переформатировать отношения с военными, чтобы им было комфортнее на Белгородчине. Что касается малого и среднего бизнеса, мы готовы использовать всю линейку ваших предложений, доводить до предпринимателей и сопровождать.Вячеслав Гладков