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Posted 11 ноября 2021, 09:32

Published 11 ноября 2021, 09:32

Modified 1 декабря, 08:29

Updated 1 декабря, 08:29

Белгородская область и ПСБ заключили соглашение о сотрудничестве

11 ноября 2021, 09:32
Сюжет
Губернатор
Подписи в документе поставили председатель банка Пётр Фрадков и губернатор Вячеслав Гладков. В рамках договорённостей ПСБ станет участником ряда региональных программ и проектов.

В частности, документ предусматривает предоставление льготных условий по банковским продуктам для отдельных категорий жителей Белгородской области, в том числе по ипотеке для зарплатных клиентов банка, сниженные ставки по кредитам для работников бюджетной сферы, предприятий ОПК, строительство социально значимых объектов области с участием банка.

Сегодня мы закрепили совместные с правительством Белгородской области намерения развивать важные и значимые для региона, его жителей и бизнеса инициативы. В частности, ПСБ примет участие в финансировании проектов белгородских застройщиков с открытием им эскроу-счетов в банке, а также будет кредитовать покупателей этого жилья на специальных условиях — с дисконтом к базовой ставке. Также мы готовы поддержать проекты региона в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнёрства с предоставлением своей экспертизы и необходимых финансовых ресурсов.Пётр Фрадков

В рамках подписанного соглашения планируется выпуск зарплатных карт для бюджетников с возможностью их использования без привязки к банкоматной сети конкретного банка. Также ПСБ примет участие в региональной программе «Повышение финансовой грамотности населения Белгородской области на 2021–2023 годы».

Однозначно мы готовы к сотрудничеству, нам интересна ипотека, особенно кредитование индивидуального жилищного строительства, мы ищем и новые формы кредитования и готовы активно с вами работать. Очень интересно и то, что вы работаете с военной ипотекой — для переселенцев она крайне важна. В целом мы хотим переформатировать отношения с военными, чтобы им было комфортнее на Белгородчине. Что касается малого и среднего бизнеса, мы готовы использовать всю линейку ваших предложений, доводить до предпринимателей и сопровождать.Вячеслав Гладков

В дальнейшем банк планирует содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона, в частности, готов совместно с Российской Федерацией баскетбола рассмотреть возможность строительства центра уличного баскетбола в Белгороде в рамках первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям».

В центре смогут заниматься как любители разных возрастов, так и профессионалы и спортсмены с ограниченными возможностями. Универсальность площадки позволит проводить на ней различные соревнования — городские, региональные, всероссийские, международные, а также фестивали ГТО.

#Новости#Экономика#Губернатор#Соглашение#Соглашение о сотрудничестве#Гладков#Промсвязьбанк
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