В Белгородской области от ковида скончались три женщины и мужчина

В регионе за последние сутки от COVID-19 скончались четверо пациентов. В их число вошли жительница Белгородского района 1949 года рождения, проходившая лечение в городской больнице № 2 Белгорода, и житель Ракитянского района 1947 года рождения, лечившийся в Борисовской ЦРБ.
В число умерших вошли также жительница Новооскольского городского округа 1961 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1954 года рождения. Обе женщины лечились в Старооскольской окружной больнице.
За последние сутки в Белгородской области выявлено 342 случая заражения ковидом. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Белгороде и Белгородском районе — 104 и 29 соответственно.
Всего в области с начала пандемии выявили 65 934 случая COVID-19. Госпитализированы 3460 белгородцев. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находится 131 житель региона.
Всего в Белгородской области вылечились от ковида 54 394 человека. За последние сутки выписали 258 человек.