В Белгородской области от ковида скончались три женщины и мужчина

В регионе за последние сутки от COVID-19 скончались четверо пациентов. В их число вошли жительница Белгородского района 1949 года рождения, проходившая лечение в городской больнице № 2 Белгорода, и житель Ракитянского района 1947 года рождения, лечившийся в Борисовской ЦРБ.