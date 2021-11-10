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В Белгородской области от ковида скончались три женщины и мужчина

10 ноября 2021, 09:21
Фото: Бел.Ру
За время пандемии в регионе от коронавируса умерли 1357 человек. Данные опубликовали в областном оперштабе.

В регионе за последние сутки от COVID-19 скончались четверо пациентов. В их число вошли жительница Белгородского района 1949 года рождения, проходившая лечение в городской больнице № 2 Белгорода, и житель Ракитянского района 1947 года рождения, лечившийся в Борисовской ЦРБ.

В число умерших вошли также жительница Новооскольского городского округа 1961 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1954 года рождения. Обе женщины лечились в Старооскольской окружной больнице.

За последние сутки в Белгородской области выявлено 342 случая заражения ковидом. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Белгороде и Белгородском районе — 104 и 29 соответственно.

Всего в области с начала пандемии выявили 65 934 случая COVID-19. Госпитализированы 3460 белгородцев. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находится 131 житель региона.

Всего в Белгородской области вылечились от ковида 54 394 человека. За последние сутки выписали 258 человек.

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