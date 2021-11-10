В Белгороде таксист сбил на пешеходном переходе девушку (видео)

Потерпевшая жива, её доставили в больницу. Инцидент попал в поле зрения камеры проекта «Белгород.Камера».
Напомним, 30 октября в областном центре мусоровоз сбил женщину на переходе. Авария произошла на улице Супруновской. Пешеход получила травмы, и её госпитализировали.
Также похожее ДТП произошло неподалёку от Строителя в Яковлевском городском округе 26 октября. Водитель КамАЗа наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу. Женщину госпитализировали.
В октябре под колёсами автомобиля пострадала 10-летняя девочка. ДТП произошло на улице Маяковского в Алексеевке. Водитель отечественного авто сбила школьницу, которая выбежала на дорогу. В результате пострадавшая девочка оказалась в больнице.