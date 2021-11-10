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В Белгороде таксист сбил на пешеходном переходе девушку (видео)

10 ноября 2021, 08:21
Фото: Бел.Ру
ДТП произошло на улице Королёва. На видео видно, как 33-летний водитель Volkswagen сбил переходившую дорогу 20-летнюю девушку на «зебре».

Потерпевшая жива, её доставили в больницу. Инцидент попал в поле зрения камеры проекта «Белгород.Камера».

Напомним, 30 октября в областном центре мусоровоз сбил женщину на переходе. Авария произошла на улице Супруновской. Пешеход получила травмы, и её госпитализировали.

Также похожее ДТП произошло неподалёку от Строителя в Яковлевском городском округе 26 октября. Водитель КамАЗа наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу. Женщину госпитализировали.

В октябре под колёсами автомобиля пострадала 10-летняя девочка. ДТП произошло на улице Маяковского в Алексеевке. Водитель отечественного авто сбила школьницу, которая выбежала на дорогу. В результате пострадавшая девочка оказалась в больнице.

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