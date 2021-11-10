В Белгороде таксист сбил на пешеходном переходе девушку (видео)

В октябре под колёсами автомобиля пострадала 10-летняя девочка. ДТП произошло на улице Маяковского в Алексеевке. Водитель отечественного авто сбила школьницу, которая выбежала на дорогу. В результате пострадавшая девочка оказалась в больнице.