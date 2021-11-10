bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября 2021, 12:17

Published 10 ноября 2021, 12:17

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Дистанционное урегулирование и скорость выплат станут драйверами роста сегмента каско

Дистанционное урегулирование и скорость выплат станут драйверами роста сегмента каско

10 ноября 2021, 12:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
При выборе каско россияне в первую очередь обращают внимание на три основных фактора — стоимость полиса, репутацию страховой компании и состав страховой программы. Для 70% эти показатели являются единственными значимыми критериями при выборе полиса.

К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК в ходе исследования отношения своих клиентов к каско.

Самыми распространенными рисками, которые опрошенные хотели бы включить в полис автострахования, являются компенсация ущерба, полная гибель имущества (тоталь) и угон автомобиля. Кроме того, спросом пользуются такие опции, как ремонт лобового стекла, фар и других деталей машины (включили или планируют включить в полис 50% страхователей), возможность вызова аварийного комиссара (20%) или эвакуатора (15%). Также для большинства россиян (65%) важна скорость урегулирования — выплаты компенсаций без необходимости предоставлять дополнительные справки, ремонт авто «по звонку».

Драйвером роста сегмента каско может стать именно повышение стандартов сервисного обслуживания клиента. Простота оформления и скорость урегулирования страхового случая являются сегодня одним из решающих факторов при выборе страховой компании.

«Больше 60% наших клиентов отмечают, что им важна скорость урегулирования. Сейчас большую часть страховых услуг можно получить в режиме онлайн, более 65% клиентов ВСК пользуются дистанционными сервисами компании, а в сегменте каско 60% страховых случаев оформляются удаленно. И согласно проведенному нами исследованию, более 80% страхователей, готовы воспользоваться сервисом удаленного урегулирования в будущем», — отметил Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика