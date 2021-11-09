На портале корпорации МСП бизнес сможет напрямую рассказывать властям о проблемах

Также в «Сервис 360°» можно обратиться за получением мер господдержки предпринимательства и написать отзыв о работе институтов развития, сообщает »РИА Новости». Руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич пояснил, что каждое из обращений, поступающее на новый сервис, будет обязательно проверяться. При этом период рассмотрения обращений будет составлять до 15 рабочих дней. «Если возникнет такая необходимость, к решению проблем присоединятся сотрудники профильных ведомственных структур, контролирующие органы, власти регионов. Мы изучим, как в целом функционирует инфраструктура поддержки и как оказывается помощь конкретным предпринимателям. Повышенное внимание нами будет уделено инфраструктуре поддержки и МФО (микрофинансовых организаций — ред.). Нашей целью является разработка механизмов и стандартов оказания услуг и поддержки бизнесу», — сказал Исаевич. Сейчас «Сервис 360°» включает восемь тематических разделов, в каждом из них можно написать обращение по поводу конкретной проблемы. Как добавил Исаевич, количество тем для обратной связи будет добавляться «в соответствии с запросами предпринимателей и ситуацией».