Дагестанец бросил учёбу в Белгороде и водил такси в Москве. Но попался с наркотиками

Posted 9 ноября 2021, 07:26
Published 9 ноября 2021, 07:26
Modified 1 декабря, 08:34
Updated 1 декабря, 08:34
В 2020 году 25-летний мужчина стал студентом Белгородского госуниверситета. В Белгороде молодой человек решил не оставаться и вскоре уехал в столицу и начал работать водителем такси.
Тем не менее одним развозом пассажиров парень не ограничился. Недавно его остановили столичные сотрудники ГИБДД. В ходе проверки правоохранители нашли в трусах уроженца Дагестана фиолетовые таблетки. Выяснилось, что вещества — наркотик MDMA.
На молодого человека завели уголовное дело за хранение наркотиков, однако следователи подозревают, что таблетки парень хотел продать. Теперь его проверяют и на сбыт.
В 2015 году уроженец Дагестана уже показывал своё отношение к веществам. Парень призывал к курению марихуаны под социальными роликами про спорт.