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Posted 9 ноября 2021, 07:26

Published 9 ноября 2021, 07:26

Modified 1 декабря, 08:34

Updated 1 декабря, 08:34

Дагестанец бросил учёбу в Белгороде и водил такси в Москве. Но попался с наркотиками

9 ноября 2021, 07:26
Житель Дагестана раньше учился в БелГУ, однако решил попытать счастья в столице. О происшествии сообщили в телеграм-канале Ксении Собчак «Осторожно, новости».

В 2020 году 25-летний мужчина стал студентом Белгородского госуниверситета. В Белгороде молодой человек решил не оставаться и вскоре уехал в столицу и начал работать водителем такси.

Тем не менее одним развозом пассажиров парень не ограничился. Недавно его остановили столичные сотрудники ГИБДД. В ходе проверки правоохранители нашли в трусах уроженца Дагестана фиолетовые таблетки. Выяснилось, что вещества — наркотик MDMA.

На молодого человека завели уголовное дело за хранение наркотиков, однако следователи подозревают, что таблетки парень хотел продать. Теперь его проверяют и на сбыт.

В 2015 году уроженец Дагестана уже показывал своё отношение к веществам. Парень призывал к курению марихуаны под социальными роликами про спорт.

#Новости#Происшествия#Наркотики#Москва#Таксист
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