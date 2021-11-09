Белгородские льготники могут получать лекарства по электронным рецептам на дом

Если мы заложим деньги и приобретём лекарства для людей, которые не пользуются льготами, то все препараты останутся на складах как невостребованные. Этого не должно быть. В моём понимании часть из льготников даже не знает, что они льготники и у них есть возможность получать лекарства.Вячеслав Гладков