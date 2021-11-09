bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2021, 17:05

Published 9 ноября 2021, 17:05

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

Белгородские льготники могут получать лекарства по электронным рецептам на дом

9 ноября 2021, 17:05
Сюжет
Медицина
Хотя бы раз за год за бесплатным препаратом обратились только 85 тысяч человек. В правительстве Белгородской области намерены связаться с каждым льготником, чтобы узнать, намерен ли он получать лекарства.

На оперсовещании 8 ноября первый вице-губернатор Белгородской области Евгений Мирошников заявил, что из 120 тысяч льготников региона хотя бы один раз за бесплатным препаратом обращались 85 тысяч белгородцев.

Губернатор Вячеслав Гладков дал поручение своим чиновникам связаться со всеми льготниками и каждому из них напомнить о возможности получения лекарственных препаратов.

Если мы заложим деньги и приобретём лекарства для людей, которые не пользуются льготами, то все препараты останутся на складах как невостребованные. Этого не должно быть. В моём понимании часть из льготников даже не знает, что они льготники и у них есть возможность получать лекарства.Вячеслав Гладков

Чиновники хотят, чтобы льготники обращались за препаратами по электронным рецептам. Как отметил первый вице-губернатор Евгений Мирошников, белгородцев будут обучать пользоваться сервисом, однако старшее поколение не готово работать со смартфонами.

По словам Гладкова, льготникам следует обращаться за электронным рецептом для получения лекарственных препаратов, ведь именно в этой группе много пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Также этой категории планируют доставлять препараты на дом.

Мы не хотим, чтобы люди бегали по аптекам, мы хотим обеспечить доставку. То есть человек в электронном формате выписал рецепт, условно через сутки-двое лекарство ему принесли на дом. Да, в таком формате никто в стране не работает. Но с моей точки зрения это правильный формат для развитого региона, если мы говорим о комфорте проживания. Вячеслав Гладков

Мирошников заявил, что технически регион готов выписывать рецепты электронно. Сейчас система работает только на продление.

Как заявил первый замгубернатора, на следующей неделе платформа может стартовать. Вопрос только в готовности и в дополнительном взаимодействии с медсообществом, поэтому специалистам проведут дополнительное обучение по алгоритму обработки заявок.

#Новости#Общество#Белгородская область#Медицина#Рецепт#Эксклюзив#Льготники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика