Эксперт Райффайзенбанка рассказала о работе в период пандемии

Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка — это как раз пример такого сервиса. Она доступна как нашим клиентам, так и клиентам других банков. В ней есть налоговый календарь, расчёт страховых и авансовых платежей и многое другое. Также есть возможность выпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП), чтобы подавать документы удалённо. Все уведомления из неё приходят в личный кабинет в онлайн-банке. Кроме онлайн-бухгалтерии, у нас есть сервис проверки контрагентов «Светофор», анализ работы партнёров по бизнесу с помощью системы «СПАРК-Интерфакс» и другие услуги, которые делают работу предпринимателя проще.