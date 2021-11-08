Эксперт Райффайзенбанка рассказала о работе в период пандемии

Posted 8 ноября 2021, 08:29
Published 8 ноября 2021, 08:29
Modified 1 декабря, 07:49
Updated 1 декабря, 07:49
О работе Райффайзенбанка во время пандемии журналистам ИА «Бел.Ру» рассказала Татьяна Биткова, директор Райффайзенбанка в Белгородской области.
— Райффайзенбанк сегодня — это...?
— На сегодняшний день Райффайзенбанк — один из ведущих универсальных и самых надёжных банков России. Мы входим в список 13 системно значимых банков. Наша универсальность позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами.
Мы считаем, что банковские сервисы должны быть незаметны, поэтому продукты Райффайзенбанка позволяют не тратить время на заботу о финансовых вопросах, а вместо этого заниматься тем, чем хочется, то есть жить.
— Насколько в период пандемии изменились финансовые привычки белгородцев?
— Коронавирус существенно изменил финансовые привычки белгородцев. Клиенты стали совершать больше операций онлайн, вырос спрос на бесконтактные способы оплаты и СБП. Также пандемия заставила людей считать финансовую выгоду, поэтому жители Белогорья выбирают карты с кэшбеком. Интерес к ним растёт вместе с доходом клиента, а семьи с детьми чаще тратят средства на дополнительные покупки, чтобы увеличить количество бонусов. Клиенты Райффайзенбанка очень любят карту с кэшбеком. По ней на счёт возвращается 1,5% рублями за любую покупку без категорий и лимитов — будь то бутылка воды или автомобиль.
На фоне падения ставок вырос спрос и на рефинансирование кредитов. Белгородцы обращаются за перерасчётом, как только ставка снижается на 1,5-2%. Как правило, рефинансируют потребительские кредиты, на втором месте — кредитные карты и только потом ипотека.
Можно отметить и всплеск интереса к инвестированию. Среди основных причин — желание получить большую доходность, чем по вкладам, сильное падение на фондовых рынках. Многие увидели в этом шанс зайти в ценные бумаги. Стала доступнее с технической точки зрения торговля на бирже — покупать и продавать ценные бумаги можно в мобильном приложении банка, нет порога входа. Открыть брокерские счета можно и в приложении «Райффайзен онлайн».
— Из-за популярности инвестиций теряется ли у белгородцев интерес к сберегательным банковским инструментам?
— Фондовый рынок — не альтернатива депозиту или накопительному счёту, а дополнение. Депозит и накопительный счёт — это инструменты сбережения и накопления, а фондовый рынок — это площадка для инвестиций. К примеру, для «подушки безопасности» подходят накопительные счета и депозиты. В целом спрос на сберегательные продукты стабильно высокий. В последние несколько лет клиенты отдают предпочтение накопительным счетам, а не депозитам. Среди преимуществ накопительных счетов — бессрочность и возможность расходования средств без потери процентов.
— Берут ли белгородцы кредиты? На какие цели?
В первом полугодии 2021 года белгородцы обращались за потребительскими кредитами в два раза чаще, чем в первом полугодии 2020 года.
Мы стремимся быть максимально удобными и полезными для наших клиентов, поэтому всё время работаем над улучшением условий кредитования. Ещё в первом квартале мы снизили минимальные ставки до 4,99% для зарплатных клиентов и до 5,99% — для остальных заёмщиков, а также увеличили максимальную сумму одного займа до 3 млн рублей, а максимальный срок займа — до семи лет.
А недавно мы начали выдавать кредиты на малые чеки — от 30 до 90 тысяч рублей. Ранее минимальная сумма потребительского кредита составляла 90 тысяч рублей. Решение о расширении подхода к потребительскому кредитованию связано с изменением потребительских моделей поведения клиентов: многие предпочитают не тратить накопления и использовать кредитные средства для крупных покупок, в частности, бытовой техники. Чаще всего потребительские кредиты берут на ремонт, обучение или покупку автомобиля.
Сейчас оформить потребительский кредит можно полностью дистанционно — через мобильное приложение. Решение банк принимает буквально за сутки и деньги оказываются на счёте у клиента.
В ситуации, когда нужны быстро деньги, а сбережения трогать не хочется, также на выручку приходит кредитная карта. При этом, если вернуть потраченную сумму обратно в льготный период, то не нужно платить проценты за пользование заёмными средствами. Кредитная карта Райффайзенбанка с длинным грейс-периодом — «110 дней без процентов» — бесплатна в обслуживании. У клиентов есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тысяч рублей ежемесячно.
— Райффайзенбанк работает и с юридическими лицами. Как, по-вашему, бизнес пережил пандемию?
Одним из главных условий успешного прохождения кризиса, вызванного пандемией, стала цифровизация: электронный документооборот, полностью дистанционная бухгалтерия и онлайн-работа с банками, госорганами и контрагентами. Онлайн-сервисы — это экономия времени и отсутствие технических ошибок в рутинных процессах.
Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка — это как раз пример такого сервиса. Она доступна как нашим клиентам, так и клиентам других банков. В ней есть налоговый календарь, расчёт страховых и авансовых платежей и многое другое. Также есть возможность выпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП), чтобы подавать документы удалённо. Все уведомления из неё приходят в личный кабинет в онлайн-банке. Кроме онлайн-бухгалтерии, у нас есть сервис проверки контрагентов «Светофор», анализ работы партнёров по бизнесу с помощью системы «СПАРК-Интерфакс» и другие услуги, которые делают работу предпринимателя проще.
Также наши клиенты могут, не посещая офис банка, заказать справки, обновить паспортные данные или номер телефона, открыть или закрыть счёт и т.д.
В период пандемии бизнес начал развивать онлайн-платежи, что подхлестнуло интерес к безналичной оплате, в том числе через СБП по QR-коду или через приложение банка. Так предприниматель экономит на эквайринге и обслуживании оборудования.
В целом цифровые решения снимают нагрузку с владельца бизнеса, позволяют уделить больше внимания стратегии или нестандартным задачам, которых в работе малого и микробизнеса всегда достаточно.
— Что происходит сегодня с предприятиями среднего и крупного бизнеса?
— Средний и крупный бизнес оказался более устойчив к изменениям, вызванным пандемией, потому что, как правило, обладает существенно более высоким запасом прочности. В целом бизнес, так или иначе, перестроился из-за пандемии. Фокус стратегий с создания новых мощностей переместился на поддержку текущей деятельности. Многие компании освоили удалённый режим работы. Часть планирует сохранить более гибкий формат в будущем. Абсолютно все оценили преимущества онлайн-взаимодействия с банками и другими партнёрами.
Райффайзенбанк является банком первого выбора для тех компаний, кому важна надёжность и профессионализм. Для корпоративных клиентов у нас есть линейка инвестиционных продуктов совместно с нашей УК «Райффайзен-Капитал». Для наших клиентов это прекрасная возможность получить более высокую доходность, чем депозиты, при сопоставимом уровне риска. Мы видим, что эти уникальные решения интересны нашим клиентам.
Ещё одна тенденция — рост диджитализации всех сервисов, связанных с управлением ликвидностью. Практически любую операцию компании могут выполнить в Райффайзенбанке полностью дистанционно.
Также мы продолжаем активно кредитовать успешные и стабильные компании, которые не останавливали свои инвестиционные проекты.
Спрос на кредитование, в том числе инвестиционное, вырос и в целом по экономике. И компании, которые пережили кризис с потерями, и те, кто не пострадал, перестали откладывать планы по развитию. Клиенты чаще обращаются за оборотным финансированием. Инвестиционная активность больше связана с программами государственной поддержки и субсидирования. Банк является активным участником всех основных программ льготного кредитования.
Как и у малого бизнеса, у крупных компаний есть спрос на приём платежей через систему СБП. Например, Райффайзенбанк подключил к СБП «Белгородэнергосбыт». Клиенты компании могут оплачивать электроэнергию по QR-коду, что очень удобно.