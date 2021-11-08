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Posted 8 ноября 2021, 07:30

Published 8 ноября 2021, 07:30

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Автопарк Белгородэнерго пополнился установкой горизонтально-направленного бурения

8 ноября 2021, 07:30
Сюжет
Работа
Современная установка горизонтально-направленного бурения на гусеничном ходу поступила в распоряжение управления обеспечения производства филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

Механизм предназначен для прокладки подземных кабельных линий электропередачи закрытым бестраншейным методом под автотрассами, железнодорожными путями, путепроводами.

Этот вид работ довольно часто применяется при строительстве электрических сетей в городских условиях и густонаселенных микрорайонах индивидуальной застройки. Главными преимуществами управляемой бурильной установки, по сравнению с другими видами землеройной техники, являются ее высокая производительность и экономичность.

Установка позволяет быстро и эффективно делать скважины под кабельные линии диаметром порядка 0,8 метра и длиной до 500 метров, не повреждая дорожное полотно, коммуникации и природный ландшафт. Она оснащена функциями автоматизированного контроля процесса бурения и удаленного автоматического отключения. Весь процесс управления отображается на встроенном ЖК-дисплее.

В настоящее время энергетики уже приступили к работам на спецтранспорте, предварительно пройдя курс обучения, который включал в себя как теорию, так и практическое управления бурильной установкой с выработкой навыков повышения производительности труда.

Помимо установки, автопарк филиала в этом году пополнится низкорамным тралом, автовышкой, мульчером и трактором, а также электротехнической лабораторией. Новая техника значительно повысит эффективность и качество реализации производственных программ филиала, особенно в сезон максимальных нагрузок.

«Белгородэнерго» активно участвует в реализации областных программ по развитию районов индивидуальной застройки, наружного освещения, обеспечивает технологическое присоединение объектов промышленности и социальной сферы к сетям. Как правило, линии электропередачи приходится прокладывать в густонаселенной и уже благоустроенной местности, поэтому главная задача энергетиков выполнить свою работу, не повреждая дорожное полотно, постройки, газоны, коммуникации и природный ландшафт. Также новая установка поможет сократить сроки и затраты на строительство сетей за счет отказа от привлечения подрядных организаций.Сергей Решетников, исполняющий обязанности заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

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