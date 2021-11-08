Автопарк Белгородэнерго пополнился установкой горизонтально-направленного бурения

«Белгородэнерго» активно участвует в реализации областных программ по развитию районов индивидуальной застройки, наружного освещения, обеспечивает технологическое присоединение объектов промышленности и социальной сферы к сетям. Как правило, линии электропередачи приходится прокладывать в густонаселенной и уже благоустроенной местности, поэтому главная задача энергетиков выполнить свою работу, не повреждая дорожное полотно, постройки, газоны, коммуникации и природный ландшафт. Также новая установка поможет сократить сроки и затраты на строительство сетей за счет отказа от привлечения подрядных организаций.Сергей Решетников, исполняющий обязанности заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»