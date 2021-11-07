За последние сутки от коронавируса умерли ещё пять белгородцев

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — две жительницы Старооскольского городского округа 1951 года рождения и 1955 года рождения, жительница Чернянского района 1937 года рождения. Они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы. Также среди скончавшихся житель Белгорода 1953 года рождения и житель Белгородского района 1941 года рождения, проходившие лечение в городской больнице № 2. Общее число умерших от коронавируса достигло 1345.