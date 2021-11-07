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Posted 7 ноября 2021, 10:31

Published 7 ноября 2021, 10:31

Modified 1 декабря, 08:37

Updated 1 декабря, 08:37

За последние сутки от коронавируса умерли ещё пять белгородцев

7 ноября 2021, 10:31
Сюжет
Коронавирус
Число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 340, сообщили в оперативном штабе.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — две жительницы Старооскольского городского округа 1951 года рождения и 1955 года рождения, жительница Чернянского района 1937 года рождения. Они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы. Также среди скончавшихся житель Белгорода 1953 года рождения и житель Белгородского района 1941 года рождения, проходившие лечение в городской больнице № 2. Общее число умерших от коронавируса достигло 1345.

За сутки в Белгородской области зафиксировали 340 новых случаев заболевания. В больницах лечатся 3256 пациентов, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находится 145 человек.

Согласно статистике, за последние сутки выздоровели 30 человек. Всего в Белгородской области от коронавируса излечились 53 790 человек. Соблюдают самоизоляцию 23 957 жителей региона, а изолированных по контакту с заболевшими — 25 607.

#Новости#Статистика#Коронавирус#Вирусы
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