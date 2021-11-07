За последние сутки от коронавируса умерли ещё пять белгородцев

Posted 7 ноября 2021, 10:31
Published 7 ноября 2021, 10:31
Modified 1 декабря, 08:37
Updated 1 декабря, 08:37
Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, скончавшиеся — две жительницы Старооскольского городского округа 1951 года рождения и 1955 года рождения, жительница Чернянского района 1937 года рождения. Они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы. Также среди скончавшихся житель Белгорода 1953 года рождения и житель Белгородского района 1941 года рождения, проходившие лечение в городской больнице № 2. Общее число умерших от коронавируса достигло 1345.
За сутки в Белгородской области зафиксировали 340 новых случаев заболевания. В больницах лечатся 3256 пациентов, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находится 145 человек.
Согласно статистике, за последние сутки выздоровели 30 человек. Всего в Белгородской области от коронавируса излечились 53 790 человек. Соблюдают самоизоляцию 23 957 жителей региона, а изолированных по контакту с заболевшими — 25 607.