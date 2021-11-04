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Posted 4 ноября 2021, 09:57

Published 4 ноября 2021, 09:57

Modified 1 декабря, 08:12

Updated 1 декабря, 08:12

Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём народного единства видеороликом

4 ноября 2021, 09:57
Сюжет
Праздник
Губернатор опубликовал на своей страничке в соцсети видео с пейзажами области, самыми яркими моментами праздников и общественных мероприятий и будничной жизни региона.

4 ноября по всей России отмечают государственный праздник – День народного единства. Губернатор Белгородской области поздравил жителей региона видеороликом, опубликованным на своей странице во «ВКонтакте», который подписал так:

Сегодня праздник силы нашего народа, могучего духа и непобедимой воли. Праздник гордости за свою землю и выдающихся предков. Белгородцы, нам есть чем гордиться и есть что беречь! Мира, добра и крепкого здоровья вам и вашим семьям! С Днём народного единства!

Напомним, что 4 ноября отмечают не только День народного единства, но и осенний праздник Казанской иконы Божией Матери. Храмы и церкви, к слову, в этот день работают, как и все нерабочие дни в Белгородской области.

#Новости#Общество#Праздник#Губернатор#День народного единства#Гладков
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