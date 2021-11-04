Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём народного единства видеороликом

Сегодня праздник силы нашего народа, могучего духа и непобедимой воли. Праздник гордости за свою землю и выдающихся предков. Белгородцы, нам есть чем гордиться и есть что беречь! Мира, добра и крепкого здоровья вам и вашим семьям! С Днём народного единства!