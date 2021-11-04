Работу системы пропуска по QR-кодам в белгородских ТЦ проверят тайные покупатели

По словам замгубернатора Белгородской области Юлии Щедриной, оценивать работу охраны ТРЦ по пропуску людей по QR-коду будут тайные покупатели.
Проверяющие будут заходить в моллы и наблюдать со стороны, как это реализуется, а также оценивать эффективность введённых мер и реакцию населения на ограничения.
Первое время такие проверки будут лишь в целях наблюдения. Потом будем смотреть, кто недобросовестно и по каким причинам не выполняет требования, которые предусмотрены в постановлении. Юлия Щедрина
Так, тайные покупатели будут следить за тем, как у посетителей спрашивают QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты, требует ли служба охраны документ, удостоверяющий личность, или его копию, чтобы убедиться в подлинности документа.
По словам чиновницы, протоколы за игнорирование документа будут составляться по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения).