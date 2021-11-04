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Работу системы пропуска по QR-кодам в белгородских ТЦ проверят тайные покупатели

4 ноября 2021, 11:58
Фото: ИА «Бел.Ру»
В первые несколько дней после ввода системы наказывать за нарушения не будут, рассказали в правительстве Белгородской области.

По словам замгубернатора Белгородской области Юлии Щедриной, оценивать работу охраны ТРЦ по пропуску людей по QR-коду будут тайные покупатели.

Проверяющие будут заходить в моллы и наблюдать со стороны, как это реализуется, а также оценивать эффективность введённых мер и реакцию населения на ограничения.

Первое время такие проверки будут лишь в целях наблюдения. Потом будем смотреть, кто недобросовестно и по каким причинам не выполняет требования, которые предусмотрены в постановлении. Юлия Щедрина

Так, тайные покупатели будут следить за тем, как у посетителей спрашивают QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты, требует ли служба охраны документ, удостоверяющий личность, или его копию, чтобы убедиться в подлинности документа.

По словам чиновницы, протоколы за игнорирование документа будут составляться по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения).

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