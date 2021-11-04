Белгородцам старше 60 лет рекомендуют не посещать храмы

Такие меры связаны с введёнными в Белгородской области ковидными ограничениями. В группе особого риска – пожилые люди, поэтому им лучше смотреть богослужения в храмах дома онлайн. Об этом митрополит Иоанн сообщил 4 ноября в ходе пресс-конференции.

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