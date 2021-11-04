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Белгородцам старше 60 лет рекомендуют не посещать храмы

4 ноября 2021, 13:10
Фото: ИА «Бел.Ру»
Такие меры связаны с введёнными в Белгородской области ковидными ограничениями. В группе особого риска – пожилые люди, поэтому им лучше смотреть богослужения в храмах дома онлайн. Об этом митрополит Иоанн сообщил 4 ноября в ходе пресс-конференции.

Людям в возрасте старше 60 лет не стоит посещать храмы в ближайшее время. С таким заявлением на сегодняшней пресс-конференции в Белгородской митрополии выступил владыка Иоанн.

Сами богослужения будут проходить по обычному расписанию. Как рассказал митрополит, церковь предложит в дни больших праздников проводить богослужения на открытом воздухе.

Кроме того, отмечает Иоанн, теперь можно будет смотреть богослужения и в онлайн-режиме. Он порекомендовал пожилым людям заходить на онлайн-трансляции.

Трансляции будут проходить на нескольких площадках, в том числе в социальных сетях. Прямой эфир будет вести канал «Мир Белогорья» в своём YouTube-канале.

Напомним, митрополит Иоанн пригрозил увольнением настоятелям храмов за несоблюдение антиковидных мер.

Иоанн пригрозил увольнением настоятелям храмов за несоблюдение антиковидных мер
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