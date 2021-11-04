Белгородцам старше 60 лет рекомендуют не посещать храмы

Людям в возрасте старше 60 лет не стоит посещать храмы в ближайшее время. С таким заявлением на сегодняшней пресс-конференции в Белгородской митрополии выступил владыка Иоанн.
Сами богослужения будут проходить по обычному расписанию. Как рассказал митрополит, церковь предложит в дни больших праздников проводить богослужения на открытом воздухе.
Кроме того, отмечает Иоанн, теперь можно будет смотреть богослужения и в онлайн-режиме. Он порекомендовал пожилым людям заходить на онлайн-трансляции.
Трансляции будут проходить на нескольких площадках, в том числе в социальных сетях. Прямой эфир будет вести канал «Мир Белогорья» в своём YouTube-канале.
Напомним, митрополит Иоанн пригрозил увольнением настоятелям храмов за несоблюдение антиковидных мер.