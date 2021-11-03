В белгородской больнице погибла новорождённая девочка

Posted 3 ноября 2021, 08:18
Published 3 ноября 2021, 08:18
Modified 1 декабря, 08:28
Updated 1 декабря, 08:28
Трагедия произошла в Ракитянской ЦРБ Белгородской области. Как рассказал ИА «Бел.Ру» житель Строителя Роман Бунин, в районное медучреждение его беременная жена попала из-за того, что одно из родильных отделений Белгорода закрыли на мойку.
Семья, ждущая первенца, приехала в Ракитянскую ЦРБ 13 октября. Там у женщины взяли анализы, по результатам которых врачи сделали вывод, что плоду ничто не угрожает — сердцебиение, кровоток и кровь в норме. Всю беременность женщина соблюдала рекомендации врача — не нарушала режим, старалась не нервничать, не подвергалась тяжёлым физическим нагрузкам, отметил Бунин.
Спустя шесть дней пребывания в Ракитянской ЦРБ вечером раздаётся истерический звонок от жены: «Наша малышка мертва». Заведующая отделением сослалась на инфекцию, во что я категорически верить отказался — никаких предпосылок не было. Роман Бунин
Как показали результаты экспертизы, дочь умерла от внутриутробного удушья за 15 минут до появления на свет, сообщил наш собеседник. После произошедшего врачи ещё неделю ставили капельницы с антибиотиками от инфекции женщине, потерявшей ребёнка.
Самому страшно представить, каково это — находиться в четырёх стенах наедине с мыслями, что ребёнка больше нет, когда в этот момент где-то вдалеке плачут дети в палатах. Роман Бунин
Как рассказали ИА «Бел.Ру» в следственном комитете по Белгородской области, дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (…оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности) уже в производстве. Сотрудники ведомства намерены установить все обстоятельства гибели новорождённого в Ракитянской больнице. Стоит отметить, что за это преступление ответственные могут понести наказание от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на два года.
Глава департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников подтвердил ИА «Бел.Ру», что пациентка действительно находилась на лечении в акушерском отделении Ракитянской ЦРБ. Сейчас ведомство также проводит свою проверку.
Во время общения с должностными лицами ЦРБ я видел в их глазах и речи полное безразличие. Никакого чувства вины и раскаяния каменные души не испытывали на тот момент. Попыток связаться с их стороны не было вообще.Роман Бунин
Тело малышки семья не может забрать до сих пор из-за оперативно-следственных мероприятий.
Чуть позже Роман Бунин прислал нам это фото со словами: «Пакую все заготовленные вещи, расходники, игрушки и кроватку по чёрным мешкам подальше от глаз».
Трагедии с роженицами в Белгородской области, к сожалению, участились. Так, в начале ноября в Шебекинском родильном отделении скончались две беременные женщины. Ребёнка первой белгородки со стопроцентным поражением лёгких удалось спасти, а второй младенец умер спустя четыре дня после родов.
Всего в период с 9 октября 2020 года в больнице под Белгородом от коронавируса лечились 635 беременных девушек и молодых мам. За 12 месяцев количество госпитализированных возросло, как и число тяжёлых случаев заболевания. Так, зимой и весной врачи работали в среднем с 20-30 роженицами, а после июня произошёл резкий скачок и в госпиталь ложились до 70 женщин в месяц.
До этого с начала года по июль в Белгородской области умерли две роженицы. Случаи произошли в Новооскольском и Алексеевском округах. Причины смерти женщин в депздраве не уточнили, сославшись на врачебную тайну, однако отметили, что одна из беременных скончалась вне медорганизации.