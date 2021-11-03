В белгородской больнице погибла новорождённая девочка

Всего в период с 9 октября 2020 года в больнице под Белгородом от коронавируса лечились 635 беременных девушек и молодых мам. За 12 месяцев количество госпитализированных возросло, как и число тяжёлых случаев заболевания. Так, зимой и весной врачи работали в среднем с 20-30 роженицами, а после июня произошёл резкий скачок и в госпиталь ложились до 70 женщин в месяц.