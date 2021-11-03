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Posted 3 ноября 2021, 05:57

Published 3 ноября 2021, 05:57

Modified 1 декабря, 08:41

Updated 1 декабря, 08:41

Гладков заявил о формальной дезинфекции подъездов управляющими компаниями

3 ноября 2021, 05:57
Сюжет
Губернатор
Такие выводы губернатор Белгородской области сделал после просмотра видео, на которых «управляшки» наводят порядок.

В своей соцсети руководитель региона сообщил о том, что получил больше 500 комментариев о качестве дезинфекции подъездов, детских и спортивных площадок.

Вы показываете, насколько формально некоторые управляющие компании подходят к дезинфекции. Это, конечно, недопустимо. Вячеслав Гладков

Как отметил чиновник, власти совместно с жителями будут контролировать работу УК.

Стоит отметить, что в Белгороде также начали обрабатывать общественный транспорт. Так, дезинфекция всех контактных поверхностей проходит ежедневно.

#Новости#Общество#Губернатор#Уборка#Управляющие компании#Дезинфекция#Вячеслав Гладков
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