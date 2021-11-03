Гладков заявил о формальной дезинфекции подъездов управляющими компаниями

Posted 3 ноября 2021, 05:57
Published 3 ноября 2021, 05:57
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
В своей соцсети руководитель региона сообщил о том, что получил больше 500 комментариев о качестве дезинфекции подъездов, детских и спортивных площадок.
Вы показываете, насколько формально некоторые управляющие компании подходят к дезинфекции. Это, конечно, недопустимо. Вячеслав Гладков
Как отметил чиновник, власти совместно с жителями будут контролировать работу УК.
Стоит отметить, что в Белгороде также начали обрабатывать общественный транспорт. Так, дезинфекция всех контактных поверхностей проходит ежедневно.