Электробус в Белгороде: как выглядит экологичный вид транспорта изнутри

Тестовая эксплуатация дана для того, чтобы посмотреть, как электробус будет вести себя в процессе работы. В плане обслуживания он экономичнее, чем автобусы, потому что там нет горюче-смазочных материалов, мостов, коробки и прочих трущихся механизмов.