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Электробус в Белгороде: как выглядит экологичный вид транспорта изнутри

3 ноября 2021, 10:14
Две с половиной недели по дорогам Белгорода курсирует казанский электробус. В областной центр он приехал с пробегом в 36 тысяч км. Оценивать его надёжность в ЕТК планируют до 18 января.

В настоящее время экологичный вид транспорта курсирует по маршруту М8 — от аэропорта до БГТУ им. В. Г. Шухова.

Тестовая эксплуатация дана для того, чтобы посмотреть, как электробус будет вести себя в процессе работы. В плане обслуживания он экономичнее, чем автобусы, потому что там нет горюче-смазочных материалов, мостов, коробки и прочих трущихся механизмов.
Алексей Попов, генеральный директор ЕТК

Заряжается электробус от ультрабыстрой зарядной станции на базе ЕТК. Полной цикл зарядки — 15 минут. Одного цикла хватает до 60 км. Расстояние маршрута М8 — около 21,6 км.

Внутри электробус практически ничем не отличается от автобусов или троллейбусов. За исключением наличия кондиционера и USB-зарядки для телефонов.

По словам водителя Геннадия Балабанова, в управлении электробус похож на автобус, только он «не валится и не качается, по неровным дорогам намного мягче идёт».

Пока белгородцам идея с новым видом транспорта нравится. Но насколько он будет выгодный для областного бюджета и сможет ли «пережить» зиму, покажет время.

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