Электробус в Белгороде: как выглядит экологичный вид транспорта изнутри

В настоящее время экологичный вид транспорта курсирует по маршруту М8 — от аэропорта до БГТУ им. В. Г. Шухова.
Тестовая эксплуатация дана для того, чтобы посмотреть, как электробус будет вести себя в процессе работы. В плане обслуживания он экономичнее, чем автобусы, потому что там нет горюче-смазочных материалов, мостов, коробки и прочих трущихся механизмов.
Алексей Попов, генеральный директор ЕТК
Заряжается электробус от ультрабыстрой зарядной станции на базе ЕТК. Полной цикл зарядки — 15 минут. Одного цикла хватает до 60 км. Расстояние маршрута М8 — около 21,6 км.
Внутри электробус практически ничем не отличается от автобусов или троллейбусов. За исключением наличия кондиционера и USB-зарядки для телефонов.
По словам водителя Геннадия Балабанова, в управлении электробус похож на автобус, только он «не валится и не качается, по неровным дорогам намного мягче идёт».
Пока белгородцам идея с новым видом транспорта нравится. Но насколько он будет выгодный для областного бюджета и сможет ли «пережить» зиму, покажет время.