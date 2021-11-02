Как сдать тест на коронавирус в Белгороде

Posted 2 ноября 2021, 09:46
Published 2 ноября 2021, 09:46
Modified 1 декабря, 08:03
Updated 1 декабря, 08:03
Поможет выяснить, какие у вас «отношения с коронавирусом», метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот анализ выявляет возбудителя РНК ковида, если он есть. В таком случае человеку приходит положительный результат теста на наличие новой инфекции.
То есть ПЦР-тесты нужны для того, чтобы опровергнуть или подтвердить коронавирус у пациента.
Этот же метод поможет выяснить, выздоровел ли заболевший человек от ковида или нет.
Эта возможность есть у всех белгородцев. Если до этого тестирования проходили лишь те, кто прибыл из неблагополучных стран или контактировал с заболевшими, то сейчас за деньги можно провериться на коронавирус по желанию.
Обязательно тестироваться на ковид должны белгородцы с признаками заболевания или контактные. Направление на исследование им даёт лечащий врач.
Провериться на ковид в частных лабораториях выльется в приличную сумму.
Так, в том же Invitro только ПЦР-тест на ковид будет стоить 1690 рублей, а за взятие биоматериала нужно доплатить ещё 400 рублей.
В поликлинике НИУ «БелГУ», чтобы провериться на ковид, студентам и сотрудникам университета нужно заплатить 1250 рублей.
«Гемотест» предлагает белгородцам сдать тест с использованием сверхчувствительной системы для исследования наличия ковида за 2800 рублей. За соскоб из ротоглотки или носоглотки придётся доплатить ещё 200 рублей.
Обычный ПЦР-тест на ковид в лаборатории «Гемотест» будет стоить 1600 рублей с учётом забора биоматериала.
При подготовке к тестированию методом полимеразной цепной реакции стоит учесть, что:
Перед процедурой вам измерят температуру. Отметим, если она не будет соответствовать норме, то вам откажут в исследовании, чтобы вы не заражали других пациентов.
В кабинете для сдачи анализов у вас возьмут мазок из носа и рта длинными палочками.
Забор биоматериала происходит достаточно быстро, поэтому много времени в кабинете вы не потеряете.
В середине октября Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на коронавирус. Если раньше он составлял 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию, то сейчас он составляет 24 часа.
Обычно результаты становятся известны на 2-3 день после сдачи исследования. Их лаборатории высылают на электронную почту пациента и направляют информацию на портал Госуслуг.
Результат выдаётся в терминах «обнаружено» или «не обнаружено». Первый будет означать, что в биоматериале, который сдал человек, нашли фрагменты РНК ковида.
Отметим, что самостоятельно ставить себе диагноз нельзя. Определить, чем вы больны, может только лечащий врач. Поэтому начинать пить лекарства после самодиагностики не следует.
Однако, если человеку пришёл отрицательный результат, то это не даёт полной гарантии того, что пациент не является заболевшим. Дело в том, что у теста есть свой предел чувствительности. Поэтому маленькое содержание вируса в организме он может просто не «увидеть».
В случае, если подозрение на коронавирус всё-таки есть, например, человек перестал чувствовать вкус, запахи, появилась сильная одышка, кашель и температура, то его направят на компьютерную томографию, благодаря которой можно выяснить, в каком состоянии находятся лёгкие человека.
Если поражение есть, то врач назначит пациенту ещё один ПЦР-тест на ковид.
Если у человека обнаружат РНК коронавируса, то данные о пациенте сразу передадут в Роспотребнадзор. Ведомство должно проинформировать пациента о правилах самоизоляции. Подтвердить заболевание можно после повторного теста.