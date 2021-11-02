Белгородская область получит ещё 156 млн рублей на соцконтракты

Posted 2 ноября 2021, 06:00
Published 2 ноября 2021, 06:00
Modified 1 декабря, 07:41
Updated 1 декабря, 07:41
Руководитель региона Вячеслав Гладков в своей соцсети сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Белгородской области дополнительной суммы в 156 млн рублей на заключение 1,5 тысяч социальных контрактов.
Это наиболее востребованный механизм помощи тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Надеюсь, что в этом году большое количество семей получат хороший стабильный доход к своему бюджету.Вячеслав Гладков
Как отметил чиновник в своей соцсети, с начала года было реализовано 220 млн рублей. Например, белгородцам начали выделять по 250 тысяч рублей на безвозмездной основе для открытия ИП. Так, по состоянию на 5 мая 2021 года, таким механизмом помощи воспользовались около 200 местных жителей.
Также с помощью соцконтракта белгородцы проходят переобучение и повышают квалификацию, а малоимущие семьи покупают одежду и школьные товары.