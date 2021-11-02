Белгородская область получит ещё 156 млн рублей на соцконтракты

Как отметил чиновник в своей соцсети, с начала года было реализовано 220 млн рублей. Например, белгородцам начали выделять по 250 тысяч рублей на безвозмездной основе для открытия ИП. Так, по состоянию на 5 мая 2021 года, таким механизмом помощи воспользовались около 200 местных жителей.