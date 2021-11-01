Владелец Яковлевского ГОКа разбогател с начала года на 5 млрд долларов

Как ранее писало ИА «Бел.ру», имеющие активы в Белгородской области миллиардеры вошли в топ-10 по доходам за год на март 2021 года. В их число попали депутат Госдумы седьмого созыва от Белгородской области и выигравший последние выборы в восьмой созыв Андрей Скоч, а также его семья, чей доход оценили в 875 млн долларов. Вошли в список также Мордашов, Лисин и Усманов.