Владелец Яковлевского ГОКа разбогател с начала года на 5 млрд долларов

Posted 1 ноября 2021, 10:51
Published 1 ноября 2021, 10:51
Modified 1 декабря, 08:40
Updated 1 декабря, 08:40
Издание подсчитало состояние богатейших жителей России на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Самым разбогатевшим россиянином стал владелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние увеличилось на 8,58 млрд долларов и составило 33,3 млрд долларов.
Вторую строчку занял владелец «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года разбогатевший на 1,76 млрд. Его состояние оценивается в 31,8 млрд долларов.
На третьем месте расположился бизнесмен, основной владелец «Северстали», Алексей Мордашов. С начала года он разбогател на 5,6 млрд долларов, состояние бизнесмена составило 28,8 млрд. В Белгородской области «Северстали» принадлежит Яковлевский ГОК. Среди владельцев активов в регионе Мордашов с начала года прибавил к своему состоянию наибольшую сумму.
Ещё один бизнесмен, бенефициар НЛМК, Владимир Лисин занял четвёртую строчку рейтинга. Его прибыль с начала года возросла на 4,7 млрд и составила 28,6 млрд долларов.
Состояние владельца «Металлоинвеста» бизнесмена Алишера Усманова выросло на 644 миллиона долларов и составило 21,8 млрд. Усманов занял седьмое место в рейтинге.
Индекс рассчитывался на основании стоимости акций компаний, долями в которых владеют миллиардеры. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из них 27 — россияне.
Как ранее писало ИА «Бел.ру», имеющие активы в Белгородской области миллиардеры вошли в топ-10 по доходам за год на март 2021 года. В их число попали депутат Госдумы седьмого созыва от Белгородской области и выигравший последние выборы в восьмой созыв Андрей Скоч, а также его семья, чей доход оценили в 875 млн долларов. Вошли в список также Мордашов, Лисин и Усманов.