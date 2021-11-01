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Posted 1 ноября 2021, 10:51

Published 1 ноября 2021, 10:51

Modified 1 декабря, 08:40

Updated 1 декабря, 08:40

Владелец Яковлевского ГОКа разбогател с начала года на 5 млрд долларов

1 ноября 2021, 10:51
В список самых пополнивших свои состояния вошли также владельцы НЛМК и «Металлоинвеста», имеющие активы в Белгородской области. Их состояние выросло на 4,7 млрд и 644 млн долларов соответственно, сообщает «РИА Новости».

Издание подсчитало состояние богатейших жителей России на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Самым разбогатевшим россиянином стал владелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние увеличилось на 8,58 млрд долларов и составило 33,3 млрд долларов.

Вторую строчку занял владелец «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года разбогатевший на 1,76 млрд. Его состояние оценивается в 31,8 млрд долларов.

На третьем месте расположился бизнесмен, основной владелец «Северстали», Алексей Мордашов. С начала года он разбогател на 5,6 млрд долларов, состояние бизнесмена составило 28,8 млрд. В Белгородской области «Северстали» принадлежит Яковлевский ГОК. Среди владельцев активов в регионе Мордашов с начала года прибавил к своему состоянию наибольшую сумму.

Ещё один бизнесмен, бенефициар НЛМК, Владимир Лисин занял четвёртую строчку рейтинга. Его прибыль с начала года возросла на 4,7 млрд и составила 28,6 млрд долларов.

Состояние владельца «Металлоинвеста» бизнесмена Алишера Усманова выросло на 644 миллиона долларов и составило 21,8 млрд. Усманов занял седьмое место в рейтинге.

Индекс рассчитывался на основании стоимости акций компаний, долями в которых владеют миллиардеры. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из них 27 — россияне.

Как ранее писало ИА «Бел.ру», имеющие активы в Белгородской области миллиардеры вошли в топ-10 по доходам за год на март 2021 года. В их число попали депутат Госдумы седьмого созыва от Белгородской области и выигравший последние выборы в восьмой созыв Андрей Скоч, а также его семья, чей доход оценили в 875 млн долларов. Вошли в список также Мордашов, Лисин и Усманов.

#Новости#Экономика#Металлоинвест#Северсталь#Рост#Нлмк#Яковлевский ГОК#Состояние
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