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Posted 1 ноября 2021, 07:07

Published 1 ноября 2021, 07:07

Modified 1 декабря, 08:03

Updated 1 декабря, 08:03

В белгородские больницы закупят 628 мобильных кислородных концентраторов

1 ноября 2021, 07:07
Сюжет
Медицина
Первые устройства Белгородская область начнёт получать уже с 8 ноября, сообщил в своей соцсети губернатор Гладков.

Для лечебных учреждений Белгородской области приобретут 628 штук мобильных кислородных концентраторов. Деньги на это взяли из областного бюджета.

Прибор хорош тем, что он «выжимает» кислород из воздуха и подаёт его пациенту в концентрированном виде. С помощью этого аппарата в медучреждениях смогут подключать к кислороду больше пациентов.

Как отметил в своей соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, первые 40 кислородных концентраторов направят в горбольницу № 2 Белгорода. Оставшиеся приборы в течение ноября отправят в инфекционную, детскую областную, Старооскольскую окружную больницу и в несколько ЦРБ.

Также Гладков отметил, что в регионе кислородом дополнительно оборудуют 850 коек.

#Новости#Белгородская область#Медицина#Больница#Губернатор#Коронавирус#Пациент#Кислород#Вячеслав Гладков
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