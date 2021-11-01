В белгородские больницы закупят 628 мобильных кислородных концентраторов

Posted 1 ноября 2021, 07:07
Published 1 ноября 2021, 07:07
Modified 1 декабря, 08:03
Updated 1 декабря, 08:03
Для лечебных учреждений Белгородской области приобретут 628 штук мобильных кислородных концентраторов. Деньги на это взяли из областного бюджета.
Прибор хорош тем, что он «выжимает» кислород из воздуха и подаёт его пациенту в концентрированном виде. С помощью этого аппарата в медучреждениях смогут подключать к кислороду больше пациентов.
Как отметил в своей соцсети губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, первые 40 кислородных концентраторов направят в горбольницу № 2 Белгорода. Оставшиеся приборы в течение ноября отправят в инфекционную, детскую областную, Старооскольскую окружную больницу и в несколько ЦРБ.
Также Гладков отметил, что в регионе кислородом дополнительно оборудуют 850 коек.