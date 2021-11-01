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Posted 1 ноября 2021, 07:51

Published 1 ноября 2021, 07:51

Modified 1 декабря, 08:26

Updated 1 декабря, 08:26

Главврачом белгородской Станции скорой помощи стал Алексей Жиров

1 ноября 2021, 07:51
Сюжет
Медицина
Ранее медорганизацией руководил Александр Белоножко. Жиров перешёл на новую работу с должности главы Корочанской ЦРБ, отметил в своей соцсети начальник депздрава.

1 ноября стало известно, что место главного врача Станции скорой помощи Белгородской области занял Алексей Жиров, который ранее занимал пост руководителя Корочанской ЦРБ.

Как отметил глава депздрава Андрей Иконников, Жиров совмещал обязанности руководителя больницей с работой врача скорой помощи. Медик еженедельно выезжал на вызовы к пациентам.

Человек в теме всех событий. Я думаю, что вы будете единой командой работать на благо населения, ведь скорая помощь сейчас работает фактически в режиме боевых действий. Андрей Иконников

Сам Жиров отметил, что после окончания курского мединститута с 2004 по 2018 год работал в Белгородском районе старшим врачом скорой помощи, а затем занял место главврача Корочанской ЦРБ.

На новом месте Алексей Жиров намерен сохранить коллектив белгородской станции скорой помощи и повысить престиж работников медучреждения.

Напомним, ранее главврачом Станции скорой помощи Белгородской области был Александр Белоножко. Кресло руководителя медик покинул по собственному желанию.

#Новости#Белгородская область#Медицина#Скорая помощь#Коронавирус
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