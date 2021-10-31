Гладков рассказал о первых итогах ранних каникул в школах Белгородской области

Статистика показывает, что за неделю каникул число амбулаторных маленьких пациентов уменьшилось с 366 до 230 – заболеваемость среди детей снизилась на треть. В детском ковидном госпитале, который рассчитан на 50 мест, сейчас занято 36 коек. Ещё в пятницу глава депздрава Белгородской области Андрей Иконников говорил о 41 занятой койке в ковид-госпитале.