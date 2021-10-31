bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября 2021, 07:59

Published 31 октября 2021, 07:59

Modified 1 декабря, 08:03

Updated 1 декабря, 08:03

Гладков рассказал о первых итогах ранних каникул в школах Белгородской области

31 октября 2021, 07:59
Сюжет
Губернатор
По словам губернатора Белгородской области, за неделю каникул заболеваемость детей и подростков снизилась на треть.

Статистика показывает, что за неделю каникул число амбулаторных маленьких пациентов уменьшилось с 366 до 230 – заболеваемость среди детей снизилась на треть. В детском ковидном госпитале, который рассчитан на 50 мест, сейчас занято 36 коек. Ещё в пятницу глава депздрава Белгородской области Андрей Иконников говорил о 41 занятой койке в ковид-госпитале.

Это говорит о том, что решение о введении ранних каникул в Белгородской области даёт свои положительные плоды. Аналогичные последствия должны наблюдаться среди взрослого населения после недельного локдауна.

Выходные, конечно, нужно провести дома. Не очень комфортно, что большое количество услуг сейчас будут недоступны, но время можно интересно и с пользой провести в кругу семьи.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, 29 октября Андрей Иконников рассказал о том, что дети в Белгородской области стали чаще болеть ковидом. Если раньше болезнь в большинстве случаев протекала бессимптомно, то сейчас у детей наблюдаются высокая температура и дыхательная недостаточность. Детский ковид-госпиталь развернули на базе детской областной больницы на улице Садовой. Там оборудовано 50 мест.

Материалы по теме
Вячеслав Гладков рассказал, кто будет работать в новых ковид-госпиталяхВячеслав Гладков позвонил пятикласснику, который оставил ему записку
#Новости#Общество#Губернатор#Коронавирус#Вячеслав Гладков#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика