Гладков рассказал о первых итогах ранних каникул в школах Белгородской области

Posted 31 октября 2021, 07:59
Published 31 октября 2021, 07:59
Modified 1 декабря, 08:03
Updated 1 декабря, 08:03
Статистика показывает, что за неделю каникул число амбулаторных маленьких пациентов уменьшилось с 366 до 230 – заболеваемость среди детей снизилась на треть. В детском ковидном госпитале, который рассчитан на 50 мест, сейчас занято 36 коек. Ещё в пятницу глава депздрава Белгородской области Андрей Иконников говорил о 41 занятой койке в ковид-госпитале.
Это говорит о том, что решение о введении ранних каникул в Белгородской области даёт свои положительные плоды. Аналогичные последствия должны наблюдаться среди взрослого населения после недельного локдауна.
Выходные, конечно, нужно провести дома. Не очень комфортно, что большое количество услуг сейчас будут недоступны, но время можно интересно и с пользой провести в кругу семьи.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 29 октября Андрей Иконников рассказал о том, что дети в Белгородской области стали чаще болеть ковидом. Если раньше болезнь в большинстве случаев протекала бессимптомно, то сейчас у детей наблюдаются высокая температура и дыхательная недостаточность. Детский ковид-госпиталь развернули на базе детской областной больницы на улице Садовой. Там оборудовано 50 мест.