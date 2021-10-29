bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября 2021, 05:15

Published 29 октября 2021, 05:15

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Вячеслав Гладков рассказал, кто будет работать в новых ковид-госпиталях

29 октября 2021, 05:15
Сюжет
Медицина
С первых дней работы новых ковид-госпиталей в них будут работать медики из ковид-стационаров, которые в настоящее время уже функционируют на территории региона. Окончательно решить кадровый вопрос с нехваткой врачей в областном правительстве планируют в 2022 году.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, абсолютно очевидно, что с врачами в Белгородской области ситуация тяжёлая. Поэтому областное правительство при вводе в эксплуатацию новых ковид-госпиталей не будет создавать отдельные юрлица, а сделает госпитали обособленными подразделениями существующих медорганизаций.

В итоге медиков не придётся увольнять и опять принимать на работу, а достаточно будет только перераспределить врачей между площадками.

Например, горбольница № 2 Белгорода. Мы уже выбрали, кто будет директором центра. Мы уже отработали практически со всеми врачами, которые займут штатное расписание, кроме реаниматологов — четырёх ставок пока не хватает. Уверен, что кадровую проблему мы решим. Проблема временная. Её будем закрывать в течение 2022 года. Скорее всего, дополнительно придётся выделять деньги на приобретение квартир. Сейчас обойдёмся своими врачами, но нагрузка на каждого врача увеличивается, и длительное время они так не выдержат.Вячеслав Гладков

Напомним, решать проблему кадрового дефицита будут и с помощью привлечения студентов. Сейчас медучреждения активно работают со студентами мединститута НИУ «БелГУ».

Кроме того, в регионе наблюдается небольшой приток медиков из других регионов. Благодаря программе обеспечения медработников жильём в область приехали 40 новых специалистов.

#Новости#Медицина#Кадры#Медики#Коронавирус#Эксклюзив#Гладков#Ковид#Госпиталь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика