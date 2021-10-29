Вячеслав Гладков рассказал, кто будет работать в новых ковид-госпиталях

Posted 29 октября 2021, 05:15
Published 29 октября 2021, 05:15
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, абсолютно очевидно, что с врачами в Белгородской области ситуация тяжёлая. Поэтому областное правительство при вводе в эксплуатацию новых ковид-госпиталей не будет создавать отдельные юрлица, а сделает госпитали обособленными подразделениями существующих медорганизаций.
В итоге медиков не придётся увольнять и опять принимать на работу, а достаточно будет только перераспределить врачей между площадками.
Например, горбольница № 2 Белгорода. Мы уже выбрали, кто будет директором центра. Мы уже отработали практически со всеми врачами, которые займут штатное расписание, кроме реаниматологов — четырёх ставок пока не хватает. Уверен, что кадровую проблему мы решим. Проблема временная. Её будем закрывать в течение 2022 года. Скорее всего, дополнительно придётся выделять деньги на приобретение квартир. Сейчас обойдёмся своими врачами, но нагрузка на каждого врача увеличивается, и длительное время они так не выдержат.Вячеслав Гладков
Напомним, решать проблему кадрового дефицита будут и с помощью привлечения студентов. Сейчас медучреждения активно работают со студентами мединститута НИУ «БелГУ».
Кроме того, в регионе наблюдается небольшой приток медиков из других регионов. Благодаря программе обеспечения медработников жильём в область приехали 40 новых специалистов.