Вячеслав Гладков рассказал, кто будет работать в новых ковид-госпиталях

Например, горбольница № 2 Белгорода. Мы уже выбрали, кто будет директором центра. Мы уже отработали практически со всеми врачами, которые займут штатное расписание, кроме реаниматологов — четырёх ставок пока не хватает. Уверен, что кадровую проблему мы решим. Проблема временная. Её будем закрывать в течение 2022 года. Скорее всего, дополнительно придётся выделять деньги на приобретение квартир. Сейчас обойдёмся своими врачами, но нагрузка на каждого врача увеличивается, и длительное время они так не выдержат.Вячеслав Гладков