Гладков раскритиковал темпы строительства ковидного госпиталя под Белгородом

Posted 28 октября 2021,, 13:17
Published 28 октября 2021,, 13:17
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По информации издания, на внеочередной сессии депутаты поддержали выделение дополнительного финансирования на оснащение новых ковидных госпиталей. На эти цели планируется направить 6 млрд рублей.
Строительство медучреждений под Старым Осколом и Белгородом стало одной из приоритетных задач в регионе. Губернатор Вячеслав Гладков посетил строительную площадку под Белгородом и остался недовольным скоростью выполнения работ.
«Всё это — имитация активности. Никакой здесь работы нет. Технику вы не завезли. Выполнять такой объём двумя экскаваторами и тремя КамАЗами будете два месяца», — Вячеслав Гладков.
Глава региона поручил завершить выравнивание площадки к понедельнику. Гладков планирует посещать объекты еженедельно.
Напомним, открытие ковидных центров запланировано на 15 декабря. В белгородских быстровозводимых ковид-госпиталях будет по 350 коек.