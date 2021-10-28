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Posted 28 октября 2021,, 13:17

Published 28 октября 2021,, 13:17

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Гладков раскритиковал темпы строительства ковидного госпиталя под Белгородом

28 октября 2021, 13:17
Глава региона назвал проделываемую работу имитацией активности и поручил завершить земляные работы к понедельнику, 1 ноября. Об этом сообщает ГТРК Белгород.

По информации издания, на внеочередной сессии депутаты поддержали выделение дополнительного финансирования на оснащение новых ковидных госпиталей. На эти цели планируется направить 6 млрд рублей.

Строительство медучреждений под Старым Осколом и Белгородом стало одной из приоритетных задач в регионе. Губернатор Вячеслав Гладков посетил строительную площадку под Белгородом и остался недовольным скоростью выполнения работ.

«Всё это — имитация активности. Никакой здесь работы нет. Технику вы не завезли. Выполнять такой объём двумя экскаваторами и тремя КамАЗами будете два месяца», — Вячеслав Гладков.

Глава региона поручил завершить выравнивание площадки к понедельнику. Гладков планирует посещать объекты еженедельно.

Напомним, открытие ковидных центров запланировано на 15 декабря. В белгородских быстровозводимых ковид-госпиталях будет по 350 коек.

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