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Posted 27 октября 2021, 13:21

Published 27 октября 2021, 13:21

Modified 1 декабря, 08:37

Updated 1 декабря, 08:37

Вячеслав Гладков привился от гриппа

27 октября 2021, 13:21
В белгородском правительстве стартовала вакцинация от гриппа. На данный момент в регион завезли более 600 тыс. доз вакцин против гриппа, сообщил губернатор на личной странице «ВКонтакте».

Сегодня, 27 октября, в региональном правительстве началась прививочная кампания против гриппа. Как отметил Гладков, вакцинация добровольная. Врачи советуют проходить сезонную профилактику, перед прививкой проводят осмотр.

Всего в регион завезли более 600 тыс. вакцин от гриппа, в числе которых более 250 тыс. — для детей и беременных женщин. Белгородцы также смогут привиться от гриппа и ковида в один день. В ВОЗ одновременную вакцинацию уже одобрили. При таких прививках лучше вводить одну вакцину в левое, а другую — в правое плечо, рекомендуют специалисты.

Напомним, в четырёх районах Белгородской области от коронавируса привились более 80% взрослого населения. План выполнили в Новооскольском горокруге, Краснояружском, Красногвардейском и Чернянском районах.

Белгород, Старый Оскол и Губкин не достигли популяционного иммунитета — в городах наблюдается наибольший прирост заболевших по области. Процент вакцинации в данных муниципалитетах ниже, чем в других.

#Новости#Общество#Вячеслав Гладков
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