Вячеслав Гладков привился от гриппа

Всего в регион завезли более 600 тыс. вакцин от гриппа, в числе которых более 250 тыс. — для детей и беременных женщин. Белгородцы также смогут привиться от гриппа и ковида в один день. В ВОЗ одновременную вакцинацию уже одобрили. При таких прививках лучше вводить одну вакцину в левое, а другую — в правое плечо, рекомендуют специалисты.