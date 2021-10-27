В Сети выложили видео со сжиганием свиней на белгородском свинокомплексе

Помимо этого, 20 октября на одной из площадок «Мираторга» в Белгородской области обнаружили вирус АЧС. Происшествие случилось в Кощеевском сельском поселении Корочанского района. Однако это не первый случай АЧС В «Мираторге». В конце сентября вирус обнаружили в 30 пробах от умерших свиней на площадке «Бродок-2» в Корочанском районе.