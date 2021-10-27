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Posted 27 октября 2021, 12:49

Published 27 октября 2021, 12:49

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

В Сети выложили видео со сжиганием свиней на белгородском свинокомплексе

27 октября 2021, 12:49
Видео сожжения свиней опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

Очевидцы сообщили, что в селе Весёлое Красногвардейского района сожгли поголовье свиней на свинокомплексе «Возрождение».

По предварительным данным, животных уничтожили из-за вспышки АЧС на предприятии. Как сообщает «Жесть Белгород», из-за уничтожения свиней без работы на свинокомплексе остались 80 человек.

Редакция ИА «Бел.Ру» попыталась связаться с руководством свинокомплекса, но по доступным телефонам нам дозвониться не удалось. В департаменте АПК попросили направить письменный запрос, что мы и сделаем.

Согласно системе «СПАРК», бенефициаром ООО «Возрождение» является Евгений Марковской. Основная деятельность предприятия — разведение свиней. По итогам прошлого года выручка от продаж на предприятии составила 204 млн рублей, а чистый убыток составил 3 млн рублей.

Напомним, что белгородскую компанию «Агрофуд» подозревают в сокрытии вспышки АЧС. Региональный Россельхознадзор провёл исследование продукции предприятия — в пробах был выявлен геном африканской чумы свиней. Оборот 167 тонн продукции был остановлен.

Помимо этого, 20 октября на одной из площадок «Мираторга» в Белгородской области обнаружили вирус АЧС. Происшествие случилось в Кощеевском сельском поселении Корочанского района. Однако это не первый случай АЧС В «Мираторге». В конце сентября вирус обнаружили в 30 пробах от умерших свиней на площадке «Бродок-2» в Корочанском районе.

#Новости#Происшествия#АЧС#Свинокомплекс#Вирус#Поголовье
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