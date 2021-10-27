В Сети выложили видео со сжиганием свиней на белгородском свинокомплексе

Posted 27 октября 2021, 12:49
Published 27 октября 2021, 12:49
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
Очевидцы сообщили, что в селе Весёлое Красногвардейского района сожгли поголовье свиней на свинокомплексе «Возрождение».
По предварительным данным, животных уничтожили из-за вспышки АЧС на предприятии. Как сообщает «Жесть Белгород», из-за уничтожения свиней без работы на свинокомплексе остались 80 человек.
Редакция ИА «Бел.Ру» попыталась связаться с руководством свинокомплекса, но по доступным телефонам нам дозвониться не удалось. В департаменте АПК попросили направить письменный запрос, что мы и сделаем.
Согласно системе «СПАРК», бенефициаром ООО «Возрождение» является Евгений Марковской. Основная деятельность предприятия — разведение свиней. По итогам прошлого года выручка от продаж на предприятии составила 204 млн рублей, а чистый убыток составил 3 млн рублей.
Напомним, что белгородскую компанию «Агрофуд» подозревают в сокрытии вспышки АЧС. Региональный Россельхознадзор провёл исследование продукции предприятия — в пробах был выявлен геном африканской чумы свиней. Оборот 167 тонн продукции был остановлен.
Помимо этого, 20 октября на одной из площадок «Мираторга» в Белгородской области обнаружили вирус АЧС. Происшествие случилось в Кощеевском сельском поселении Корочанского района. Однако это не первый случай АЧС В «Мираторге». В конце сентября вирус обнаружили в 30 пробах от умерших свиней на площадке «Бродок-2» в Корочанском районе.