Санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму пока не готов принимать детей

Posted 27 октября 2021, 06:46
Published 27 октября 2021, 06:46
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
22 октября родители поехали оценить условия, материально-техническую базу, а также решить, что ещё необходимо доделать, чтобы начать принимать детей в лагерь. На днях делегация вернулась обратно и поделилась впечатлениями.
Родители остались довольны тем, что коллектив санатория сохранил уникальный парк, площадки, монументальные вещи. Однако у делегации возникли вопросы к материально-техническому состоянию объекта. Как подчеркнули приехавшие родители, отдых для детей в санатории пока небезопасен. Сейчас в здании протекает крыша, а сама территория лагеря не огорожена. Дети могут свободно покинуть санаторий, и есть свободный доступ для посторонних людей и другие проблемы, считает рабочая группа.
Как отмечает Гладков, совместно с родителями принято решение переходить к ремонтным работам. Решили составить смету на демонтажные работы, благоустройство территории и пляжной зоны. Помимо капитального ремонта помещений и перепланировки пространств, необходимо установить лифты, доступные подъезды к морю, пандусы для детей-инвалидов.
Пребывание в лагере планируется круглогодичным. Как будут отбираться дети на смены, глава региона решит совместно с родительской общественностью, пока санаторий ремонтируют. Открыть место отдыха планируют в 2022 году.
Напомним, 19 октября завершилась передача «Бригантины» Белгородской области. Ремонт в оздоровительном санатории планируют завершить до конца осени. По словам Гладкова, в следующем году все ремонтные работы будут заканчивать летом, максимум — к отопительному сезону.