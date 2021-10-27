bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября 2021, 06:46

Published 27 октября 2021, 06:46

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

Санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму пока не готов принимать детей

27 октября 2021, 06:46
Рабочая группа обеспокоена безопасностью детей в санатории — там протекает крыша и отсутствуют ограждения. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков «ВКонтакте».

22 октября родители поехали оценить условия, материально-техническую базу, а также решить, что ещё необходимо доделать, чтобы начать принимать детей в лагерь. На днях делегация вернулась обратно и поделилась впечатлениями.

Родители остались довольны тем, что коллектив санатория сохранил уникальный парк, площадки, монументальные вещи. Однако у делегации возникли вопросы к материально-техническому состоянию объекта. Как подчеркнули приехавшие родители, отдых для детей в санатории пока небезопасен. Сейчас в здании протекает крыша, а сама территория лагеря не огорожена. Дети могут свободно покинуть санаторий, и есть свободный доступ для посторонних людей и другие проблемы, считает рабочая группа.

Как отмечает Гладков, совместно с родителями принято решение переходить к ремонтным работам. Решили составить смету на демонтажные работы, благоустройство территории и пляжной зоны. Помимо капитального ремонта помещений и перепланировки пространств, необходимо установить лифты, доступные подъезды к морю, пандусы для детей-инвалидов.

Пребывание в лагере планируется круглогодичным. Как будут отбираться дети на смены, глава региона решит совместно с родительской общественностью, пока санаторий ремонтируют. Открыть место отдыха планируют в 2022 году.

Напомним, 19 октября завершилась передача «Бригантины» Белгородской области. Ремонт в оздоровительном санатории планируют завершить до конца осени. По словам Гладкова, в следующем году все ремонтные работы будут заканчивать летом, максимум — к отопительному сезону.

Материалы по теме
Белгородская область бесплатно получила крымский санаторий «Бригантина»В Крыму завершается передача «Бригантины» Белгородской областиДелегация белгородских родителей отправилась в санаторий «Бригантина Белогорья»
#Новости#Общество#Крым#Ремонт#Санаторий#Бригантина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика