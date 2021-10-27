Санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму пока не готов принимать детей

Родители остались довольны тем, что коллектив санатория сохранил уникальный парк, площадки, монументальные вещи. Однако у делегации возникли вопросы к материально-техническому состоянию объекта. Как подчеркнули приехавшие родители, отдых для детей в санатории пока небезопасен. Сейчас в здании протекает крыша, а сама территория лагеря не огорожена. Дети могут свободно покинуть санаторий, и есть свободный доступ для посторонних людей и другие проблемы, считает рабочая группа.