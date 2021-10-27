Профилактика гриппа и ОРВИ: как защитить организм от инфекций

Posted 27 октября 2021, 08:07
Published 27 октября 2021, 08:07
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
Врачи рассказали, что нужно делать, чтобы оградить себя и близких от простудных заболеваний.
Респираторные заболевания вызывают вирусы, поэтому болезни имеют общую симптоматику. Главное отличие гриппа от ОРЗ и ОРВИ заключается в выраженности симптомов. Грипп всегда развивается быстро, имеет яркую клиническую картину и без надлежащего лечения вызывает осложнения.
Основные признаки гриппа:
Если вы обнаружили у себя несколько из перечисленных симптомов, то с высокой вероятностью вы заразились гриппом. Однако точный диагноз может установить только медик.
ОРВИ, ОРЗ и грипп — абсолютно разные заболевания. На сегодняшний день известно более 200 вирусов, которые могут спровоцировать простудные заболевания со схожей симптоматикой в виде насморка, кашля, боли в горле, повышения температуры. Врачи предупреждают, что все эти болезни лечатся по-разному, а самолечение может лишь ухудшить самочувствие.
При развитии гриппа очень важны первые дни. Если вы пытаетесь одновременно работать и лечиться, то вы не сможете победить вирус, а скорей всего добьетесь развития осложнений. Поэтому при первых же симптомах болезни постарайтесь остаться дома и вызвать врача.
До прихода медика можно принять симптоматические препараты, снижающие проявления заболевания: от боли в горле, кашля, насморка, температуры. Подойдут и комплексные порошки — «Терафлю», «Фервекс», «Анвимакс», «Антигриппин», «Нимесил».
Врач-терапевт Дмитрий Голоухов:
«Врач никогда не назначит антибиотик в первые дни заболевания гриппом. Эти препараты попросту не действуют на вирус, а значит бесполезны. Их назначают только в том случае, если присоединяется бактериальная инфекция».
В период болезни рекомендуется обильное питье, прием витаминных комплексов, щадящий режим.
Те же рекомендации для лечения гриппа действуют и для маленьких пациентов. Педиатры рекомендуют давать ребенку больше пить и не пичкать иммунотропными препаратами и антибиотиками.
К неспецифическим мерам профилактики от гриппа относятся:
Самой эффективной специфической мерой предупреждения гриппа на сегодняшний день остается вакцинация от гриппа.
Подходы к лечению и профилактике ОРВИ и гриппа во многом схожи. Нет единой чудо-таблетки, способной мгновенно вылечить от простудного заболевания. Также против вирусов не помогут модные противовирусные препараты и иммуномодуляторы, рекламируемые с экранов телевизоров.
При лечении ОРВИ можно принимать симптоматические лекарства: жаропонижающие средства, препараты от боли в горле и кашля, капли в нос. В качестве вспомогательного средства хороши различные народные средства: чай с лимоном и малиной, отвар шиповника, травяные чаи и т. д.
Важно! Основная задача при лечении ОРВИ — не усугубить ситуацию и помочь организму в борьбе с вирусом. Для этого нужно повышать местный и общий иммунитет.
Укрепить иммунитет помогают умеренные физические нагрузки, закаливание, овощи и фрукты, витаминные комплексы, соблюдение питьевого режима. Данные рекомендации актуальны и для взрослых и для детей.
Медики предупреждают, что лекарств для профилактики гриппа и ОРВИ не существует. Чтобы не «подцепить» вирус, необходимо поднимать иммунитет коррекцией образа жизни, а не глотать иммуномодуляторы с сомнительным эффектом.
Иммунолог Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Виктор Ларичев:
«Если вы болеете ОРВИ 6-7 раз в год, это абсолютно нормально и не повод укреплять иммунитет лекарствами. Иммуностимуляторы выписываются людям с иммунодефицитом и при определенных состояниях. Самостоятельно принимать такие препараты нельзя».
При простудных заболеваниях люди часто начинают глотать противовирусные препараты. Но эффект таких лекарств сомнителен, так как против каждого вируса нужен конкретный препарат. Исключение составляют препараты, содержащие занамивир и осельтамивир, но они действуют только на вирус гриппа.
Чтобы облегчить симптоматику при респираторных заболеваниях, врачи рекомендуют принимать парацетамол, нурофен, ибупрофен.
Самый важный для стимуляции иммунной защиты — витамин С. Его много в киви, черной смородине, шиповнике, любых цитрусовых, квашеной капусте, сладком перце. В период эпидемии его можно принимать в составе поливитаминных комплексов либо отдельно пить препарат «Аскорутин».
В осенне-зимний период можно пропить мультивитаминные комплексы. Врачи рекомендуют «Компливит», «Детримед», «Аквадетрим», «Витатека», «Аевит», «Витамишки», «Алфавит». Эти комплексы помогают поддерживать количество витаминов на должном уровне, и передозировка ими исключена.
Лучший способ не заболеть гриппом — сделать профилактическую прививку. Вакцинацию от гриппа проводят детям начиная с 6 месяцев. Также прививка рекомендована всем лицам, имеющим ослабленный иммунитет, пожилым пациентам, беременным и гражданам, часто контактирующим с другими людьми в силу профессиональных обязанностей. Однако следует учитывать, что вакцинация от гриппа не предотвращает других простудных заболеваний.
В детских образовательных учреждениях Белгорода прививают вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри», которая обеспечивают защиту от четырех актуальных на этот год штаммов вируса.
Врач-педиатр детской поликлиники № 4 города Белгорода Любовь Силкина:
«Вакцина переносится хорошо. Прививка помогает снизить риск развития тяжелых осложнений со стороны центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы».
В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что жителям Белгородской области угрожает вирус гриппа. Пока в регионе не зафиксированы случаи заболевания, но медики выдвигают неутешительные прогнозы. Глава регионального отделения Роспотребнадзора Елена Оглезнева призывает население области активно вакцинироваться. Особенно прививка нужна детям, которые являются главными распространителями вирусов и переносят грипп тяжело.
Профилактические меры по предупреждению ОРВИ, гриппа и коронавируса во многом схожи, поскольку эти заболевания имеют одинаковую вирусную этиологию.
Что касается приема препаратов, то, по данным ВОЗ, на данный момент не существует рекомендованных лекарств для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.
Иммунолог Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Виктор Ларичев:
«Чтобы защититься от ковида, нужно постараться им не заразиться. Для этого чаще мойте руки, не трогайте постоянно глаза, нос, рот, ограничьте походы в общественные места, носите маски и перчатки».
Кроме того, медики напоминают, что главная профилактическая мера от коронавируса — это вакцинация, и призывают привиться и от ковида, и от гриппа.