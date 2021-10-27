Профилактика гриппа и ОРВИ: как защитить организм от инфекций

ОРВИ, ОРЗ и грипп — абсолютно разные заболевания. На сегодняшний день известно более 200 вирусов, которые могут спровоцировать простудные заболевания со схожей симптоматикой в виде насморка, кашля, боли в горле, повышения температуры. Врачи предупреждают, что все эти болезни лечатся по-разному, а самолечение может лишь ухудшить самочувствие.