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Белгородцы могут оплатить налоги во всех отделениях Почты России

27 октября 2021, 07:56
Фото: «Почта России»
Налоговые уведомления клиент может оплатить на почте сразу при получении или в другое удобное ему время как в почтовом отделении, так и на дому. В этом случае оплату примет почтальон с помощью мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ). Денежные средства поступят на счёт налоговой службы в режиме онлайн.

Для оплаты налогового уведомления необходимо обратиться к оператору связи или почтальону с бланком уведомления и внести денежные средства. Оказание услуги занимает несколько минут.

Уведомления об оплате имущественного, транспортного, земельного и других налогов направляются белгородцам заказными письмами, вручение которых производится лично получателю. В том случае, если в момент доставки получателя не окажется дома, почтальон оставит извещение на получение заказного письма, по которому он сможет получить своё налоговое уведомление в почтовом отделении по месту жительства. Неврученные отправления хранятся в течение 30-ти календарных дней.

Если у клиента подключен почтовый сервис «Простая электронная подпись», заказное письмо из налогового органа ему выдадут в почтовом отделении без заполнения извещения и предъявления паспорта.Алексей Лось, директор УФПС Белгородской области Почты России

Важно знать, что налогоплательщикам, пользующимся личным кабинетом на сайте ФНС России, письменные уведомления о налогах не направляются, они выгружаются сразу в электронный сервис.

В отделениях Почты России также принимают коммунальные и муниципальные платежи, оплату услуг связи, штрафов и госпошлин.

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