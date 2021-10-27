Белгородцы могут оплатить налоги во всех отделениях Почты России

Налоговые уведомления клиент может оплатить на почте сразу при получении или в другое удобное ему время как в почтовом отделении, так и на дому. В этом случае оплату примет почтальон с помощью мобильного почтово-кассового терминала (МПКТ). Денежные средства поступят на счёт налоговой службы в режиме онлайн.

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