Белгородцы могут оплатить налоги во всех отделениях Почты России

Для оплаты налогового уведомления необходимо обратиться к оператору связи или почтальону с бланком уведомления и внести денежные средства. Оказание услуги занимает несколько минут.
Уведомления об оплате имущественного, транспортного, земельного и других налогов направляются белгородцам заказными письмами, вручение которых производится лично получателю. В том случае, если в момент доставки получателя не окажется дома, почтальон оставит извещение на получение заказного письма, по которому он сможет получить своё налоговое уведомление в почтовом отделении по месту жительства. Неврученные отправления хранятся в течение 30-ти календарных дней.
Если у клиента подключен почтовый сервис «Простая электронная подпись», заказное письмо из налогового органа ему выдадут в почтовом отделении без заполнения извещения и предъявления паспорта.Алексей Лось, директор УФПС Белгородской области Почты России
Важно знать, что налогоплательщикам, пользующимся личным кабинетом на сайте ФНС России, письменные уведомления о налогах не направляются, они выгружаются сразу в электронный сервис.
В отделениях Почты России также принимают коммунальные и муниципальные платежи, оплату услуг связи, штрафов и госпошлин.