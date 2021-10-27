Белгородские бюджетники с низким доходом получат повышенную зарплату до конца недели

Posted 27 октября 2021, 06:49
Published 27 октября 2021, 06:49
Modified 1 декабря, 07:31
Updated 1 декабря, 07:31
Как отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, с 1 октября в регионе подняли зарплату самым низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы. Так, повышение коснулось почти 55 тысяч человек.
В начале ноября эти люди должны были получить обновлённую зарплату, однако из-за введения нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября выплату вознаграждения за труд перенесли на неделю. По словам Гладкова, сотрудники бюджетных сфер получат деньги до 31 октября.
Отметим, что с инициативой увеличить размер оплаты труда низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Так, средняя зарплата персонала с маленьким доходом вырастет на 20%. Остальным сотрудникам проиндексируют зарплату на 3,7%.