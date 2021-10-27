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Posted 27 октября 2021, 06:49

Published 27 октября 2021, 06:49

Modified 1 декабря, 07:31

Updated 1 декабря, 07:31

Белгородские бюджетники с низким доходом получат повышенную зарплату до конца недели

27 октября 2021, 06:49
Сюжет
Губернатор
Это связано с нерабочими днями, которые продлятся в стране до 7 ноября, сообщил губернатор Гладков в соцсети.

Как отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, с 1 октября в регионе подняли зарплату самым низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы. Так, повышение коснулось почти 55 тысяч человек.

В начале ноября эти люди должны были получить обновлённую зарплату, однако из-за введения нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября выплату вознаграждения за труд перенесли на неделю. По словам Гладкова, сотрудники бюджетных сфер получат деньги до 31 октября.

Отметим, что с инициативой увеличить размер оплаты труда низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Так, средняя зарплата персонала с маленьким доходом вырастет на 20%. Остальным сотрудникам проиндексируют зарплату на 3,7%.

#Новости#Общество#Белгородская область#Повышение#Губернатор#Бюджетники#Вячеслав Гладков
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