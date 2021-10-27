Белгородские бюджетники с низким доходом получат повышенную зарплату до конца недели

В начале ноября эти люди должны были получить обновлённую зарплату, однако из-за введения нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября выплату вознаграждения за труд перенесли на неделю. По словам Гладкова, сотрудники бюджетных сфер получат деньги до 31 октября.