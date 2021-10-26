Виды удлинительного кабеля

Проводник КГН схож по характеристикам с КГ, но дополнительно может применяться в условиях агрессивной среды. Его используют в тех местах, где на удлинитель попадают частицы масла и прочие химические вещества. Диапазон рабочих температур изделия варьируется в пределах -30 до +50 °C. Как и гибкий кабель, он изготавливается из медных жил и покрывается резиновой оболочкой, которая защищает от холода и механического воздействия. Важным условием эксплуатации является защита от ультрафиолетовых лучей, которые могут приводить к усыханию резины.