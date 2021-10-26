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Posted 26 октября 2021, 13:50

Published 26 октября 2021, 13:50

Modified 1 декабря, 07:55

Updated 1 декабря, 07:55

Виды удлинительного кабеля

26 октября 2021, 13:50
Даже при правильном и тщательном планировании бытовой электропроводки у пользователей может возникнуть потребность в использовании удлинителя.

Готовые изделия не всегда способны решить проблему, поскольку их длина может быть недостаточной для выполнения необходимых задач. В такой ситуации на помощь приходит удлинительный кабель, который позволяет самостоятельно изготовить переноску в нужных размерах. Однако прежде чем приступать к делу, стоит ознакомиться с основными видами этих проводников и изучить их ключевые технические характеристики.

Особенности удлинительного кабеля

Удлинительный кабель относится к разновидности электрических проводов, применяемых для подачи питания к оборудованию. Как и любые проводники, он состоит из одной или нескольких жил, которые помещаются в защитную оболочку. Для изготовления переносок подходят только медные изделия. При этом нужно учитывать, что чем длиннее провод, тем больше потери напряжения, поэтому для бытовой техники стоит использовать удлинители от 3 до 7 м.

Сечение кабельной продукции подбирается согласно поставленным задачам. Если нужно подключить домашнее оборудование, оно должно быть не меньше 0,75 мм². Оптимально брать провода в 1,5 мм², которые при мощности в 3,5 кВт гарантируют нагрузку до 5 кВт. Сечение напрямую влияет на мощность кабеля. Чем оно выше, тем меньше потери с повышением длины.

Разновидности

Все проводники, которые могут применяться для переносок, классифицируются по маркам. Они могут различаться структурой, техническими характеристиками, материалами изготовления. Рассмотрим, какие бывают виды удлинительного кабеля и в чем их отличия.

КГ

Аббревиатура КГ означает «кабель гибкий». Эта разновидность проводников широко применяется на открытом воздухе, поскольку эффективно работает при любых погодных условиях. В изготовлении кабельной продукции используют резиновую (каучуковую) оболочку, отличающуюся морозоустойчивостью и способностью выполнять свои функции в диапазоне температур от -40 до +50 °C.

Одна из главных характеристик КГ — высокая гибкость. Расчетное число циклов его изгиба составляет до 30 тысяч, что позволяет использовать провод для переносок на стройплощадках. Чтобы не ограничиваться в мощности подключаемого оборудования, многие предприятия отдают предпочтение кабелю КГ с большим сечением.

КГН

Проводник КГН схож по характеристикам с КГ, но дополнительно может применяться в условиях агрессивной среды. Его используют в тех местах, где на удлинитель попадают частицы масла и прочие химические вещества. Диапазон рабочих температур изделия варьируется в пределах -30 до +50 °C. Как и гибкий кабель, он изготавливается из медных жил и покрывается резиновой оболочкой, которая защищает от холода и механического воздействия. Важным условием эксплуатации является защита от ультрафиолетовых лучей, которые могут приводить к усыханию резины.

ПРС

Удлинители из проводника ПРС допустимо эксплуатировать как в помещениях, так и на открытом воздухе. Кабель состоит из медных токопроводящих жил и покрывается резиновой оболочкой, которая сохраняет свои качества в диапазоне температур от -40 до +40 °C. Количество сердечников в изделии может варьироваться от одного до пяти, сечение — от 0,75 до 4 мм².

Изделию присущи следующие характеристики:

  • скрученные жилы без заполнителя;
  • ресурс до 30 000 циклов изгиба;
  • стойкость к влажности;
  • химическая инертность;
  • безотказная наработка не меньше 50 тысяч часов.

ПВС

Кабель ПВС предназначен преимущественно для бытового использования. Он изготавливается из 2–5 многопроволочных медных жил и имеет оболочку из ПВХ-пластиката. Поливинилхлоридная изоляция сохраняет свои свойства под действием ультрафиолета, но способна утрачивать пластичность при низких температурах. По этой причине изделие рекомендуется применять только в теплых условиях.

ПВС может иметь наружный диаметр от 6,4 до 12,4 мм. Сечение жил варьируется от 0,75 до 2,5 мм². Оболочка проводника может плавиться под действием повышенных температур. Благодаря особой структуре он характеризуется повышенной гибкостью и легко изгибается под любыми углами. Разные расцветки жил упрощают его установку и значительно упрощают ремонт.

Одной из разновидностей провода является кабель ПВСн. Аббревиатура означает, что он не распространяет горение. Он более устойчив к действию высоких температур и может применяться в помещениях с повышенной пожароопасностью.

Если правильно подойти к выбору удлинительного кабеля и разобраться в его разновидностях, можно изготовить надежную переноску, отвечающую нормам электрической безопасности.

На правах рекламы. ЗАО «МПО Электромонтаж», ОГРН: 1037700089052

#Новости#Технологии#Установка
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