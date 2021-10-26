В наггетсах белгородского производителя нашли пестициды, кости и куриную кожу

Posted 26 октября 2021, 13:00
Published 26 октября 2021, 13:00
Modified 1 декабря, 08:45
Updated 1 декабря, 08:45
В лабораториях исследовались товары, которые относились к категориям «полуфабрикаты» и «кулинарные изделия». Продукты проверяли по 553 показателям, в которые входили безопасность, наличие антибиотиков и пестицидов. Помимо этого, наггетсы изучили с точки зрения соответствия маркировке органолептических показателей и качества.
Согласно рейтингу, наггетсы куриные «ЧикиToys» от белгородского производителя «Морозко» набрали 3,8 балла.
Среди недостатков указали, что в продукте обнаружены костные включения и куриная кожа. В целом, «ЧикиToys» не содержат консервантов, пищевая ценность соответствует заявленной, в них достаточно мяса, они умеренно солёные, внешний вид, вкус и запах соответствуют товарной категории, а фактическая масса соответствует заявленной.
Несколько другая ситуация с другими наггетсами «Морозко» — «Классическими». Рубленные замороженные полуфабрикаты набрали 3,3 балла.
В них также нет консервантов и синтетических красителей, пищевая ценность, внешний вид, вкус и запах соответствуют заявленным, да и в продукте достаточно мяса.
Однако в полуфабрикате обнаружили следы пестицида изопрокарба, излишнюю соль, костные включения, незаявленное мясо механической обвалки и кожу птицы.
Но несмотря на невысокие оценки, белгородские наггетсы стали лидерами рейтинга. С остальными дела обстоят куда хуже.
Не обрадовал в этот раз и «Мираторг», чьи классические наггетсы оценили лишь в 2,9 балла. Доля мясной части в кулинарном изделии — ниже уровня установленного стандарта Роскачества, в нём было обнаружено мясо механической обвалки и куриная кожа, а также соевый белок.
В целом, продукт от компании ООО «Мираторг — Запад» считается безопасным. Он не содержит консервантов и красителей, умеренно солёный, внешний вид и вкус соответствуют товарной категории, как и пищевая ценность.
Самая печальная ситуация с наггетсами под марками:
В некоторых из них были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы, следы динитрокарбанилида, листерии, кишечная палочка, золотистый стафилококк, а также излишки соли. В частности, в полуфабрикатах от «ВкусВилл» исследователи нашли ещё и превышение по содержанию микроорганизмов, костные включение и кожу птицы.
Стоит отметить, ранее в наггетсах белгородской компании ООО «Морозко» не нашли заявленное на маркировке филе индейки. Документов, позволяющих проследить все мясные компоненты, у организации не оказалось.