В наггетсах белгородского производителя нашли пестициды, кости и куриную кожу

Не обрадовал в этот раз и «Мираторг», чьи классические наггетсы оценили лишь в 2,9 балла. Доля мясной части в кулинарном изделии — ниже уровня установленного стандарта Роскачества, в нём было обнаружено мясо механической обвалки и куриная кожа, а также соевый белок.