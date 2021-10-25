Жители Иркутской области могут выиграть IPhone 13

К понедельнику, 25 октября, в ходе проходящей в Иркутской области прививочной кампании одним компонентом вакцины от коронавируса были привиты свыше 700 тысяч человек, что составляет около 30% от общего числа жителей региона и практически 37% от численности граждан старше 18 лет.