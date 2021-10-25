Жители Иркутской области могут выиграть IPhone 13

Posted 25 октября 2021, 19:02
Published 25 октября 2021, 19:02
Modified 14 декабря 2023, 15:59
Updated 14 декабря 2023, 15:59
Каждый участник конкурса должен представить свое видео на тему «Почему я привился от ковида и рекомендую сделать это друзьям и близким». Снятый видеоролик необходимо разместить в «Инстаграм», проставив под ним хештег #нацияовакцинации, отметить аккаунт @nation_of_vaccination и аккаунты пятерых друзей.
Как сообщает 38rus.com, 7 ноября будут объявлены результаты конкурса — станет известно имя победителя, который выиграет IPhone 13. Победителем будет объявлен участник, который за это время успеет собрать максимальное количество лайков под своим постом.
Организаторы конкурса призывают жителей региона вакцинироваться от COVID-19, записывать видеоролики и выкладывать в сеть для оценки пользователей и борьбы за главный приз.
К понедельнику, 25 октября, в ходе проходящей в Иркутской области прививочной кампании одним компонентом вакцины от коронавируса были привиты свыше 700 тысяч человек, что составляет около 30% от общего числа жителей региона и практически 37% от численности граждан старше 18 лет.
Вакцинацию двумя компонентам на данный момент прошли 580 тысяч жителей региона, что составляет 24,5% от численности населения области и 32,4% от количества граждан, достигших совершеннолетия.
Всего в регионе было использовано порядка 1,3 миллиона доз препарата для вакцинации местных жителей.
Жители региона могут обратиться для прохождения процедуры вакцинации в одну из 54 медицинских организации, принимающих граждан на территории области.
Также пункты вакцинации открыты для населения в иркутском «Сибэкспоцентре», в торгово-развлекательном центре «Юбилейный», торгово-развлекательном центре «ЯркоМолл», многофункциональном центре «Мой бизнес», медклинике «Эксперт». Учащиеся вуз могут привиться непосредственно на месте учебы: в университетских корпусах ИрГУПС, БГУ, в «Профессорской клинике» ИГМУ, ИрНИТУ, ИГУ.
Для обеспечения прививочной кампании в регионе сформировано 124 мобильных бригады, принимающих граждан. Узнать расположение пунктов вакцинации в определенном населенном пункте или районе проживания можно на сайте министерства здравоохранения Иркутской области — www.minzdrav-irkutsk.ru.