На строительство ковид-госпиталей в Белгородской области выделят 5 млрд рублей

Posted 25 октября 2021, 07:33
Published 25 октября 2021, 07:33
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
На строительство ковид-госпиталей в Белгородской области в 2021 году выделят 2,5 млрд рублей. Практически столько же направят на объекты и в 2022 году. В целом строительно-монтажные работы и закупка оборудования обойдётся областному бюджету в 5 млрд рублей.
Ещё в 2022 году 1,1 млрд рублей направят на оснащение медучреждений, а в текущем году выделят 57 млн рублей на закупку кислорода.
Руководить проектом будет начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров. А за подбор персонала и закупку оборудования отвечать будет начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.
В Старом Осколе ковид-госпиталь введут в эксплуатацию 15 декабря, а под Белгородом — 16 декабря.
Оба объекта будут не самостоятельными юрлицами, а войдут в структуру уже действующих медучреждений, что позволяет существенно сократить процедуру введения объектов в эксплуатацию. До Нового года у нас объекты должны полноценно заработать. Мы строим эти объекты не под ковидные госпитали, мы строим инфекционные центры, которые нам позволят отработать лечение болезней в течение длительного периода, имея современную лечебную базу.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, каждый из ковид-госпиталей будет рассчитан на 350 мест.