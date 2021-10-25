На строительство ковид-госпиталей в Белгородской области выделят 5 млрд рублей

Оба объекта будут не самостоятельными юрлицами, а войдут в структуру уже действующих медучреждений, что позволяет существенно сократить процедуру введения объектов в эксплуатацию. До Нового года у нас объекты должны полноценно заработать. Мы строим эти объекты не под ковидные госпитали, мы строим инфекционные центры, которые нам позволят отработать лечение болезней в течение длительного периода, имея современную лечебную базу.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области