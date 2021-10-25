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Posted 25 октября 2021, 07:33

Published 25 октября 2021, 07:33

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

На строительство ковид-госпиталей в Белгородской области выделят 5 млрд рублей

25 октября 2021, 07:33
Сюжет
Новый год
Ввести объекты в эксплуатацию планируют 15 и 16 декабря. На строительно-монтажные работы и закупку оборудования из областного бюджета выделят 5 млрд рублей. Руководитель проекта — начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров.

На строительство ковид-госпиталей в Белгородской области в 2021 году выделят 2,5 млрд рублей. Практически столько же направят на объекты и в 2022 году. В целом строительно-монтажные работы и закупка оборудования обойдётся областному бюджету в 5 млрд рублей.

Ещё в 2022 году 1,1 млрд рублей направят на оснащение медучреждений, а в текущем году выделят 57 млн рублей на закупку кислорода.

Руководить проектом будет начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров. А за подбор персонала и закупку оборудования отвечать будет начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.

В Старом Осколе ковид-госпиталь введут в эксплуатацию 15 декабря, а под Белгородом — 16 декабря.

Оба объекта будут не самостоятельными юрлицами, а войдут в структуру уже действующих медучреждений, что позволяет существенно сократить процедуру введения объектов в эксплуатацию. До Нового года у нас объекты должны полноценно заработать. Мы строим эти объекты не под ковидные госпитали, мы строим инфекционные центры, которые нам позволят отработать лечение болезней в течение длительного периода, имея современную лечебную базу.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, каждый из ковид-госпиталей будет рассчитан на 350 мест.

#Новости#Экономика#Новый год#Строительство#Бюджет#Коронавирус#Эксклюзив#Гладков
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